劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 劉愷威公開承認與小20歲的黎紀君交往後，劉丹透露已赴英國讀書的小糯米知道父親有新女友且不排斥，家人也都給予祝福。

52歲香港 男星劉愷威10月公開承認與32歲香港模特兒、演員黎紀君交往，兩人相差20歲，戀情曝光後引發關注。劉愷威父親劉丹近日受訪時透露，12歲孫女小糯米已赴英國就讀寄宿學校，而且知道爸爸有新女友，對此並不抗拒，讓他感到放心。

據港媒報導，劉丹與馬海倫7日接受訪問，被問到小糯米是否知道父親的新戀情時，馬海倫一度表示，孩子人在國外，可能不清楚情況。劉丹隨即示意她不要再多說，之後才透露，小糯米應該已經知道爸爸交了新女友，也能理解父親可以有新的感情，並沒有排斥。

劉丹表示，只要兒子劉愷威自己喜歡，兩人相處愉快，家人都會支持並送上祝福。馬海倫則稱讚劉愷威成熟懂事，遇到重要事情通常會與家人商量，不過偶爾也會保留一些自己的小秘密。

劉愷威與黎紀君的戀情於10月20日獲本人承認。此前兩人被拍到一起打球及牽手外出用餐，隨後傳出交往消息。劉愷威接受港媒訪問時表示，兩人透過打網球認識，因為有共同興趣，所以相處得很合拍，形容彼此都是簡單的人。

黎紀君也同步回應，表示兩人因打球結識，相處自然，在一起很開心，感謝外界祝福。至於是否已經見過小糯米，她沒有正面回答，只表示其他事情暫時不回應，希望外界給予兩人更多私人空間。

小糯米是劉愷威與前妻楊冪的女兒，父母離婚後，生活一直受到外界關注。如今她已赴英國求學，劉丹難得談及孫女對父親新戀情的態度，也讓這段家庭近況成為網路話題。不過，外界也有聲音認為，孩子仍在成長階段，應給予足夠私人空間，避免過度關注父母的感情生活。

黎紀君美貌與智慧並重。（取材自IG@christylaiii）