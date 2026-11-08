「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《嫁金釵》回門宴上，田曦薇因劇中致謝與VCR多次落淚，閻桉以遞紙巾、接紙巾和假哭安慰逗笑她，兩人再演婚戒名場面引發全網熱議。

熱門陸劇「嫁金釵」舉行回門宴收官禮，田曦薇在聽到潘珺雅以碧桃身分說「最不甘心未能陪魏嬈走到最後」時當場落淚，在她身旁的閻桉體貼地默默遞上紙巾，還很自然地接過田曦薇用過的紙巾握在手裡，並用假哭逗笑田曦薇，「遞、接、逗」三連甜翻全網。兩人還在回門宴上蒙眼射箭、戴婚戒，一幕幕戲裡戲外重疊的高甜瞬間，讓觀眾直呼「分不清是角色還是本人」。

11月7日，「嫁金釵」在北京舉辦「收官禮·回門宴」，尾聲播放回顧短片、主創依次謝幕時，田曦薇多次落淚。當她聽到飾演紅線的小演員致謝「謝謝大家喜歡魏嬈、喜歡田曦薇」時，忍不住哭了；VCR播放潘珺雅說，碧桃最不甘心沒能陪魏嬈走到最後、最希望能一直陪伴她時，田曦薇當場又紅了眼眶並落淚，閻桉安靜遞過紙巾、毛林林俯身安撫、恬妞紅了眼眶，多位演員互相擁抱安慰，台下觀眾哭成一片，主持人也哽咽。

而「閻桉看田曦薇哭的反應」也登上了熱搜第一，當時站在田曦薇身旁的閻桉看到她動情落淚，並未立刻湊上前，而是多次轉頭觀察她的狀態，直到兩人視線相遇，才悄悄把紙巾遞給她。遞紙巾後，閻桉輕聲問了句「還哭嗎」。田曦薇擦完眼淚後，閻桉極其自然地伸手接過她用過的紙巾，為幫田曦薇走出傷感情緒，閻桉拿著她用過的紙巾假裝擦眼淚，嘴裡說著「我也哭了」，成功把她逗得破涕為笑。

閻桉用一套「觀察-遞紙-假哭」的組合動作將田曦薇逗笑，這個「一個遞一個接」的動作被網友形容為下意識的「家屬行為」。閻桉這份克制的溫柔也迅速成為全網熱議的焦點，整個安慰過程沒有任何誇張的擁抱或拍背，全程不搶鏡不喧譁，被評價為「成年人最高級的體貼」。 網友普遍認為這些動作太過自然，毫無營業感，是「只有真正把對方當自己人才會做得這麼順手」的表現。

另一個讓網友「甜懵了」的兩人互動是戴婚戒。現場兩人復刻了劇中魏嬈與陸濯的大婚名場面，主持人念到「無論貧窮還是富貴」時，田曦薇以角色口吻打斷改口「不要貧窮！要富貴和更富貴！」，隨後閻桉將現場借來的戒指戴在她無名指上，緊張到手抖，還連聲回應「我也願意我也願意我也願意」，又笑著改口「我不願意」，喜劇效果拉滿。同場還有蒙眼射箭等互動，二人默契讓全場讚爆。

「嫁金釵」收官日雲合市占率達30.6%，蟬聯榜首18天，大量劇粉追完大結局後「不肯承認結束」。有網友說，看到回門宴上全員鞠躬，才真切意識到故事真正落幕。

田曦薇擦完眼淚後，閻桉極其自然地伸手接過她用過的紙巾並握在手裡。（取材自微博）

戴婚戒畫面。（取材自微博）

蒙眼射箭畫面。（取材自微博）