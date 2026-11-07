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24歲男星首當男主角「二度燒傷」毀容 網友想起Selina遭遇

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劉熙墨首次當男主角。（取材自微博）
劉熙墨首次當男主角。（取材自微博）

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文章摘要整理：

劉熙墨在雲南拍攝電影噴火特技時意外受傷，造成臉頸局部二度燒傷，劇組已道歉並承諾善後，事件也引發網友聯想Selina當年拍戲燒傷經歷。

中國24歲演員劉熙墨11月5日在雲南拍攝電影「零時十五分」時，因非遺噴火特技戲份發生意外，臉部及頸部遭火焰灼傷，經診斷為局部二度燒傷。劉熙墨7日發文表示目前傷勢穩定，已經復工。電影出品公司華譯影業（雲南）有限公司及劇組也發布聲明致歉，承諾負責後續醫療、保險理賠及善後事宜。

劉熙墨在微博透露，這場戲是電影中的噴火特技場面，他過去曾有多次特技表演經驗，因此主動提出親自上陣。劇組事前已安排安全預案、設備測試及防護演練，也準備專業特技演員作為替身，沒想到拍攝當天受到強風吹襲，火焰意外偏移，造成他受傷。

劇組聲明，意外發生後，立即啟動應急預案，將劉熙墨送醫。醫療診斷顯示，他的右下頜及右頸部局部二度燒傷，目前傷勢已獲控制。經醫學評估，後續配合專業治療及休養，可望獲得良好恢復。

劉熙墨透露，意外發生後原本不打算告知家人，但因現場畫面遭路人拍攝並在網路流傳，才決定公開說明。他表示，目前遵照醫囑用藥及避光護理，傷勢穩定，已主動申請復工。由於「零時十五分」是他首度擔任電影男主角，希望能繼續完成拍攝工作，劇組人員也全程配合他的避光及傷口照護需求。

看到劉熙墨噴火戲份意外燒傷消息，不少網友想起多年前Selina任家萱和俞灝明2010年拍攝電視劇「我和春天有個約會」事故，同樣是爆破程序出錯，火舌瞬間吞噬。

Selina當年也是首度擔綱女主角，孰料這場演出讓她全身約54%面積燒傷，其中41%為三度燒傷。Selina歷經88天住院、3次植皮手術，於2011年1月出院。意外後，她面臨漫長復健及心理重建，2011年底逐步重返演藝圈。

劉熙墨臉部二度灼傷。（取材自微博）
劉熙墨臉部二度灼傷。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在電影《零時十五分》拍攝噴火特技戲份時，因強風吹襲導致火焰偏移，臉部及頸部被灼傷，經診斷為局部二度燒傷。

  • 劇組表示事發後立即啟動應急預案，將劉熙墨送醫治療，並承諾負責後續醫療、保險理賠及善後事宜，也配合他的避光與傷口照護需求。

  • 因為劉熙墨同樣是在首度擔任主角時遭遇拍攝意外，而Selina 2010年拍戲時也因爆破失誤嚴重燒傷，兩起事故都引發外界強烈聯想。

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