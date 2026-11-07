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男星驚傳遭火燒臉毀容 二度灼傷臉皮起水泡 驚悚傷勢畫面曝光網嚇壞

記者陳穎／即時報導
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劉熙墨在拍攝「零時十五分」遭到火燒臉。（取材自微博）
劉熙墨在拍攝「零時十五分」遭到火燒臉。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉熙墨在昆明拍攝《零時十五分》噴火戲時，因強風導致火焰偏移燒傷臉部，經診斷為二度灼傷後已復工並尋求護理建議。

中國劇組拍戲驚傳燒傷意外！電視劇「零時十五分」近日在昆明拍攝時，男主角劉熙墨因一場噴火戲遭火焰灼傷，臉部出現脫皮、起水泡等傷勢，畫面曝光後讓網友相當心疼。

劉熙墨事後親自證實意外，並公開臉部受傷照片。他透露，當晚拍攝的是噴火戲，劇組原本已備妥安全設施，替身也在現場待命，但因為自己曾學過噴火，也有多次公開表演經驗，決定親自上陣。正式拍攝前，他曾反覆嘗試，過程都沒有問題，沒想到正式開拍時遇上強風，火焰方向突然偏移，直接朝臉部燒過來。

意外發生後，導演與工作人員立即上前協助滅火，並緊急將他送往醫院。經過檢查，劉熙墨臉部為二度灼傷，部分皮膚脫皮、起水泡，目前傷勢已經穩定。他也解釋，之所以等到意外發生兩天後才對外說明，是擔心家人看到受傷照片會擔憂，但既然已有路人曝光消息，才決定親自出面交代。

這部「零時十五分」是劉熙墨首次擔任男主角的作品，儘管拍攝期間發生意外，他仍不希望劇組因此停工，目前已經復工拍攝。考量臉部傷勢，劇組依照醫師指示替他做好避光措施，工作人員也會撐傘幫忙遮陽，避免傷口受到陽光照射。

不過，臉部受傷也讓他相當在意日後是否留下疤痕，因此透過社群向網友求助，希望大家分享減少留疤的方法。消息曝光後，不少網友留言替他加油，也提醒拍攝高危險動作時，仍應以專業替身及安全措施為優先，別讓演員拿身體冒險。

精華 FAQ

  • 他在電視劇《零時十五分》昆明拍攝噴火戲時，原本已做足安全準備，也有替身待命，但正式開拍遭遇強風，火焰突然偏向臉部，才導致灼傷。

  • 醫師檢查後確認他是二度灼傷，臉部出現脫皮與水泡等狀況。不過目前傷勢已穩定，劇組也依照醫囑替他做好避光與遮陽措施。

  • 劉熙墨表示，自己原本擔心家人看到受傷照片會太過擔憂，所以沒有立刻公開；直到已有路人曝光消息後，才親自出面交代意外經過與近況。

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