港劇「大時代」重播撞上台股崩跌 丁蟹效應再現 股民盼「大奇蹟日」

港劇「大時代」與鄭少秋（左二）都是經典。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 《大時代》重播恰逢台股暴跌，引發「丁蟹效應」再度發酵，股民除熱議劇情巧合，也期待劇中「大奇蹟日」能在現實股市上演。

1992年經典港劇「大時代」近期在台灣重播，沒想到劇中股市崩盤的劇情，竟與現實台股 走勢出現驚人巧合。鄭少秋飾演的丁蟹，向來被股民視為股市下跌的象徵，「丁蟹效應」再度成為話題。台股6日盤中一度暴跌3737.67點，創下史上最大盤中跌點，終場仍大跌1873.08點，失守4萬點大關，讓不少股民忍不住翻出這部經典港劇，期待劇中最後的「大奇蹟日」能否在現實中上演。

「大時代」由鄭少秋、劉青雲等人主演，1992年播出後成為香港 電視劇經典，劇情以香港金融市場為背景，描寫兩代人的恩怨情仇，以及股市中的人性貪婪與復仇。鄭少秋飾演的丁蟹，憑藉獨特的行事風格及角色帶來的股市傳說，成為港劇史上極具代表性的角色之一。

所謂「丁蟹效應」，源自「大時代」播出前後，香港股市曾出現大幅下跌，後來又因鄭少秋主演的電視劇播出或重播時，市場屢次碰巧走弱，逐漸演變成股民口中的都市傳說。有人也將它稱為「秋官效應」，每逢鄭少秋有新作品推出，或舊劇重新播出，便會有人關注股市是否跟著下跌。

這次「大時代」在台灣重播，再度讓這個傳說浮上檯面。尤其劇情演到丁蟹一家人利用期貨放空，在股市崩盤中大賺一筆，戲裡的金融市場風暴，竟與近期國際金融市場的緊張氣氛產生聯想，也讓不少觀眾直呼巧合。

「大時代」劇情接近尾聲，預計11月9日播出完結篇。劇中在經歷股市風暴後，迎來美國撤兵、香港富豪表態支持股市的轉折，恆生指數隨後大漲3600點，被稱為「大奇蹟日」。如今台股同樣遭遇重挫，國安基金也已決議啟動進場護盤，讓不少股民期待劇中的戲劇性反轉能否成真。

鄭少秋在「大時代」飾演丁蟹，播出時適逢香港股市暴跌。（聯合報系資料照）