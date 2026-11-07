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14年祕婚生女傳聞是真的？鍾漢良被拍與她約會「鐵證」

娛樂新聞組／綜合報導
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關於「不老男神」鍾漢良隱婚說法，已經傳了10多年。(取材自微博)
關於「不老男神」鍾漢良隱婚說法，已經傳了10多年。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

鍾漢良赴台工作後被拍與傳聞中的謝易樺同框約會，從工作室到飯店的行程引發隱婚生女舊聞再度發酵，經紀公司則維持低調回應。

51歲的「不老男神」鍾漢良，多年來憑藉凍齡外貌與深情形象風靡兩岸三地，但其感情世界始終籠罩著一層神祕面紗，尤其他與小6歲的台灣服裝造型師謝易樺祕婚生女的傳聞，在娛樂圈早已流傳近14年。儘管外界傳言不斷，但他本人始終以「小道消息不要信」應對。直到近日，這段傳聞終於在台北街頭迎來「鐵證同框」。

綜合媒體報導，據狗仔直擊，鍾漢良日前低調赴台參加代言活動。活動一結束，他便搭車直奔位於台北市大安區仁愛路的服裝工作室，而該處正是傳聞中「鍾嫂」謝易樺的私人公司。

約3個小時後，鍾漢良換上一身剪裁挺拔的深色西裝，謝易樺則穿上高雅的正式裙裝，兩人一前一後步出工作室，搭車前往台北五星級飯店。在移動過程中，鍾漢良被捕捉到貼心從隨身包包內拿出口罩遞給女方。

抵達飯店後，謝易樺刻意拉開距離走在前方開路，鍾漢良則放慢腳步緊跟其後。這場晚餐約會直到晚上10時30分、餐廳早已打烊超過一小時後，仍不見兩人從正門離開。隨後經向餐廳工作人員打聽，才得知兩人疑似為了躲避鏡頭追蹤，已低調由餐廳後門的專屬通道離場。

據悉，鍾漢良和謝易樺在2010年因合作專輯「視覺動物」結緣，2015年更曾被泰國媒體拍到在曼谷同住一家酒店，當時身邊還帶著一名小女孩，讓「隱婚生女」傳聞一度甚囂塵上。

這次在台北被拍到如此高規格且正式的「同框約會」，被外界解讀為是以實際行動粉碎了前陣子的情變風言風語。面對媒體的大幅報導與社群網路的沸騰討論，鍾漢良的經紀公司目前仍維持一貫的「冷處理」。

鍾漢良近年除了主演「今生有你」、「亦舞之城」、「蜜語記」等時裝劇，亦特別客串古裝大戲「藏海傳」，展現多元且扎實演技。對於他長年對感情生活的低調態度，多數網友表示尊重與理解，有人甚至高喊，「離他的作品近一點，離他的生活遠一點」，為他的低調感情送上祝福。

精華 FAQ

  • 他先赴台參加代言活動，活動結束後前往位於大安區仁愛路的服裝工作室，之後與謝易樺一同換裝外出，前往台北五星級飯店用餐，整段行程都被媒體跟拍。

  • 因為兩人不僅從工作室一前一後離開，途中還有貼心遞口罩的細節，抵達飯店後又疑似避開正門、改走後門通道離場，讓外界認為互動相當親密且具一致性。

  • 文章指出，兩人自2010年因合作專輯結緣，2015年又曾被拍到在曼谷同住酒店，身邊還帶著一名小女孩，因此「隱婚生女」傳聞自那時起便持續在娛樂圈流傳。

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