我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

倪妮自曝黑歷史 駕照考三次才過 網笑：女神跟凡人一樣痛苦

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友沒想到，女神倪妮也有考駕照黑歷史。(取材自微博)
網友沒想到，女神倪妮也有考駕照黑歷史。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

倪妮在時尚專訪中分享考駕照的黑歷史，科目三連摔2次、跑了3趟才過關，卻也因此學會對開車與生命更謹慎。

娛樂圈的精緻女神，竟然也在「科目三」大翻車？知名女星倪妮日前登上時尚雜誌封面，在專訪中毫無偶像包袱地大方自曝考駕照的逗趣往事，透露自己當年在考科目三（路考）時竟然連續「死當」兩次，前後跑了三趟考場才驚險拿到駕照。極度接地氣的「考照黑歷史」曝光後，迅速逗樂大批網友並衝上熱搜。

以電影「金陵十三釵」走紅、形象一向高冷優雅的倪妮，私底下其實非常爽朗。她透露，當初在駕訓班練習時進度神速，僅僅苦練了四天，不管是自己的實操手感還是教練的評價都非常好，讓她當時信心爆棚，覺得科目三根本是小菜一碟，甚至心想「早點拿到駕照，好像能證明自己很厲害」。

沒想到，這種「急於證明自己」的自滿心態卻讓她在大考中慘踢鐵板。一上考場，她因為粗心大意與不夠謹慎，連續兩次路考都宣告失敗。回憶起那段經歷，倪妮自嘲當時真的太著急了，最後折騰了三趟考場才終於成功過關。

不過，雖然過程備受打擊，如今即將迎來40歲的倪妮卻對這段失敗充滿感激。她感性地表示，開車是生命攸關的事，很慶幸自己當時沒有「一次過關」，否則往後上路可能就不會這麼小心謹慎。這次的翻車反而讓她對握緊方向盤、對生命有了更多敬畏。

如今順利成為「有照一族」的她，也大方透露了自己「40歲+」的新願望。她表示，自己最想在40歲前和閨密、同事或家人一起完成一趟青藏線的自駕遊。粉絲們看完專訪後紛紛笑翻留言，「原來女神考駕照也跟我們凡人一樣痛苦」、「笑死，這下全網都知道倪妮考駕照跑了三趟考場了」。

精華 FAQ

  • 她在考駕照科目三時連續2次失利，最後總共跑了3趟考場才順利拿到駕照。這段經歷因她在專訪中大方自曝，迅速引發網友熱議。

  • 倪妮表示自己在駕訓班只練了4天就覺得很有把握，當時心態有些急於證明自己，上考場後因粗心與不夠謹慎而兩次都沒過。

  • 她認為這段挫折其實很有意義，因為開車關乎生命安全，若當初一次就過，之後可能不會那麼小心。她也提到40歲前想和親友去自駕青藏線。

上一則

木村拓哉認今年心情起伏大 自許明年直面挑戰

下一則

申敏兒「再婚皇后」拍大尺度床戲 網狂喊金宇彬

延伸閱讀

珍妮佛勞倫斯想當辣媽 認了「乳房動刀」還想拉皮

珍妮佛勞倫斯想當辣媽 認了「乳房動刀」還想拉皮
持美駕照在中國能開車嗎？女被攔稱「兩國應比照辦理 」

持美駕照在中國能開車嗎？女被攔稱「兩國應比照辦理 」
華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼
身高148公分、132公斤日女選偶像 自嘲「看不見膝蓋」

身高148公分、132公斤日女選偶像 自嘲「看不見膝蓋」

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯