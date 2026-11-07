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井柏然「谷雨」收視爆火更吸金 首播4集狂塞34廣告

娛樂新聞組／綜合報導
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井柏然(左)、張頌文主演的「谷雨」首播4集就有34個廣告。(取材自微博)
井柏然(左)、張頌文主演的「谷雨」首播4集就有34個廣告。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《谷雨》開播後收視與招商雙雙告捷，前4集塞入34個廣告、吸引11個品牌，央視八套峰值收視破3.0%，但密集植入也引發觀眾對觀感的質疑。

由「人民的名義」導演李路執導，井柏然、張頌文、孫藝洲等主演的90年代稅務懸疑劇「谷雨」近日開播，開局即掀起現象級討論。其中，「井柏然谷雨首播4集34廣」相關話題一舉衝上熱搜，超強招商能力震撼影視圈，更以強勁的收視數據拉開年底劇王爭奪戰序幕。

「谷雨」開播即展現出金主爸爸們的極致偏愛。據統計，該劇前4集共植入高達34個廣告，總時長達321秒，吸引了共11個品牌投放。首集便以「8廣開局」，單集最高甚至達到9個廣告，密集覆蓋片頭、中插及創意廣告。

相比同期開播的現代劇「折月亮」，「谷雨」在廣告量體與品牌數量上呈現「斷層式領先」。業界普遍認為，如此罕見的招商規模，無疑是品牌方對李路導演品質與井柏然、張頌文等主創陣容號召力的集中押注」。

除了商業價值頂格，「谷雨」的收視表現也很亮眼。根據燈塔與酷云數據顯示，該劇在央視八套實時收視率峰值突破3.0%，酷云實時峰值亦高達2.34%。  

隨著首波觀眾看完前幾集，豆瓣等平台的口碑反饋也迅速出爐。多數觀眾對劇集的時代質感、強節奏與攝影鏡頭給予高度評價，認為黃金班底發揮穩定。但反對聲音也浮現，部分網友指出，過於密集的廣告植入稍顯割裂，影響了追劇連貫性；亦有觀眾質疑主演井柏然在部分情緒戲中的表演略顯外放、吼叫偏多，且背景音樂烘托過度。

整體而言，「谷雨」憑藉強大的演員陣容與年代懸疑題材，成功打響了開門紅。這部「高招商、高收視」的重量級作品後續能否靠扎實的劇情留住觀眾，維持商業口碑雙豐收，值得關注。

精華 FAQ

  • 因為該劇由李路執導，搭配井柏然、張頌文、孫藝洲等主演，題材又是90年代稅務懸疑，開播後收視與話題同步升溫，迅速成為市場關注焦點。

  • 據統計，《谷雨》前4集共植入34個廣告、總長321秒，吸引11個品牌投放，首集就有8個廣告，單集最高達9個，片頭、中插與創意廣告都相當密集。

  • 正面評價集中在時代質感、節奏與攝影表現穩定；負面則指出廣告插入過密影響連貫性，且井柏然部分情緒戲表現偏外放，背景音樂也被認為過度烘托。

張頌文

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