我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA主席：看好民主黨國會撥款交通建設

霍楚、曼達尼談托育財源 富人加稅無共識

楊坤首揭「歌手」跑調真相… 父親墜樓骨折 他驚恐發作硬登台

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊坤上談話節目，透露今年6月參加「歌手2026」嚴重跑調的原因。(取材自微博)
楊坤上談話節目，透露今年6月參加「歌手2026」嚴重跑調的原因。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

楊坤首度解釋歌手2026跑調原因，指父親意外重傷令他驚恐發作仍硬上台，並公開自己與憂鬱症對抗20年的病史。

53歲大陸歌手楊坤今年6月參加「歌手2026」，演唱「母親的河」時嚴重跑調，當場引發議論，最終遭到淘汰。沉寂數月後，他首度公開解釋失常原因，透露當時得知父親意外墜落、全身多處骨折，自己因過度驚嚇引發急性驚恐發作，登台後心跳失控、腳筋抽搐，連聲音都無法控制。此外，他也首度坦承與憂鬱症對抗長達20年，至今仍須每日服藥。

綜合媒體報導，楊坤日前登上訪談節目，談及當時的舞台意外。他透露，「歌手2026」直播前，父親因爬牆修剪樹枝不慎摔落，造成全身多處粉碎性骨折。他趕到醫院看到父親傷勢影像後，因心疼與驚恐當場昏倒，隨即出現急性驚恐發作。

儘管身體狀況不佳，但因直播節目檔期早已排定，楊坤仍硬著頭皮上台。他回憶，演唱時心跳快得不得了，腳也幾乎抽筋，身體完全不聽使喚，才造成嚴重跑調。更令他難以接受的是，當時自己竟沒察覺出了問題，還詢問助理唱得如何，直到對方告知跑調已登上熱搜，才知道自己失常。

楊坤坦言，這次演出對他打擊很大，因為多年來最引以為傲的就是唱功，沒想到在如此重要的舞台出現重大失誤。演出結束後，他回到飯店與助理抱頭痛哭，整晚無法入睡。

除了說明跑調真相，楊坤也首度公開病史。他透露，2005年確診憂鬱症，至今已與疾病共處20年，每天都須規律服藥。早年長期在北京打拚、居無定所的北漂生活，也讓他留下心理創傷，即使生活條件改善，過去的經歷仍不時出現在夢境中。

他表示，過去病情嚴重時，曾出現呼吸困難、胸口憋悶、視線無法集中等身體症狀，甚至連電話鈴聲都可能引發強烈驚恐。如今選擇公開病情，是希望讓更多有心理困擾的人知道，不必獨自承受，也不要因病感到羞恥，應積極就醫、接受治療。

精華 FAQ

  • 他表示，直播前得知父親墜樓造成多處骨折，自己因此受到極大驚嚇，登台前已出現急性驚恐發作，心跳失控、腳筋抽搐，才導致演唱時完全無法控制聲音。

  • 楊坤看到父親傷勢影像後情緒崩潰，曾因心疼與驚恐當場昏倒。即使身體狀況很差，他仍因節目檔期已排定而硬著頭皮上台，整場表演幾乎都在失控狀態下完成。

  • 他說自己自2005年確診憂鬱症，長期服藥至今，希望透過公開病情，讓有心理困擾的人知道不必獨自承受，也不要因疾病感到羞恥，應及早就醫並接受治療。

憂鬱症

上一則

低調訪港被野生捕獲…彭于晏秀流利粵語 「一句話」笑翻粉絲

延伸閱讀

謝霆鋒溫州開唱被螢光棒砸頭 肇事粉絲竟稱：喜歡他才扔

謝霆鋒溫州開唱被螢光棒砸頭 肇事粉絲竟稱：喜歡他才扔
33歲男星驚傳猝逝 鬧鐘響沒起床 母親進房驚見已無呼吸

33歲男星驚傳猝逝 鬧鐘響沒起床 母親進房驚見已無呼吸
「戚薇老搭檔」驚爆翻車… 袁成杰涉欠巨債成「老賴」 淪劣跡藝人

「戚薇老搭檔」驚爆翻車… 袁成杰涉欠巨債成「老賴」 淪劣跡藝人
鄭欣宜雨中祭母 在沈殿霞墓前獨自痛哭不起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 在沈殿霞墓前獨自痛哭不起身 網友心疼

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說