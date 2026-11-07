一碗冷麵引爆熱搜…姜妍豪邁清空大碗 網友笑喊「蔣欣看了會流淚」

姜妍大口吃下自製低卡蕎麥冷麵。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 姜妍在社群分享自製低卡蕎麥冷麵，因一大碗豪邁份量與大口吃完的畫面引爆熱搜，網友更聯想到嚴格控食的蔣欣，形成趣味對比。

娛樂圈的「身材管理」向來是一場無聲的戰爭，但當「大胃王」遇上「嚴格控食派」，產生的化學反應簡直讓網友笑翻。近日，熱播劇「小城良方」女主角姜妍在社交平台分享了一段自製低卡蕎麥冷麵的影片，滿滿一大碗的豪邁分量吸引不少人目光，更引發全網瘋狂艾特長期控管飲食的蔣欣，笑稱，「這要是被蔣欣看到應該會流淚吧」。

姜妍近期憑藉與肖戰 主演的新劇「小城良方」人氣大漲。她在劇中飾演霸氣又風趣的殯儀館老闆娘「艾辰」，一口流利的東北腔倒追肖戰，直爽不做作的性格圈粉無數。沒想到劇裡瀟灑直率的她，劇外也是個美食達人，熱愛烹飪的她常在劇組親自下廚煮菜跟大家分享，好手藝大受好評。

影片中，姜妍備齊了油麥菜、黃瓜、綠豆芽與海鮮菇，還豪爽地加了一大把肥牛，搭配韓式辣醬與零卡雪碧調汁。只見她吃得津津有味，一口氣將一大碗麵清空，這份超乎常人想像的女明星飯量，卻讓不少網友想起蔣欣。

眾所周知，大骨架的蔣欣為了維持上鏡狀態，常年處於嚴苛的控食狀態，水煮菜涮水、克制碳水早已是日常。網友紛紛調侃，「這一碗夠蔣欣吃三天」、「蔣欣看完應該很想報警」、「蔣欣的減肥菜單直接被這碗麵震碎了」、「姜妍在做低卡美食，蔣欣在渡劫」。

同為演藝圈女星，姜妍靠著自製低卡美食實現「無痛維持身材」，而蔣欣則憑藉強大意志力硬扛飢餓，兩人的極致反差精準戳中了無數減肥人的心聲。這場由一碗冷麵引發的熱搜話題，不僅展現了女星背後不同的身材管理智慧，也成為全網減肥人的最新笑料。