以為「比桿多耳」是外國名人？ 肖戰「小城良方」片場鬧烏龍 全網笑翻

肖戰(左)在「小城良方」中被東北話包圍，右為飾演女主艾辰的姜妍。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《小城良方》花絮曝光後，肖戰因聽不懂東北方言，把「比桿多耳」誤認成外國名人，鬧出片場烏龍，讓全網笑翻。

電視劇「小城良方」雖然已迎來大結局，但相關熱度依舊不減。近日，該劇女主姜妍在接受採訪時大方揭秘拍攝期間的一樁趣事，重慶小哥肖戰 在面對地道的東北方言時，竟然鬧出了一出令人啼笑皆非的「語言烏龍」，下意識將一句東北口頭禪「比桿多耳」誤認為了某位外國名人的名字。

據悉，這個誤會發生在劇組的常規對戲環節。當時片場裡東北演員環繞，語速極快且充斥著大量本土俚語。當肖戰聽到「比桿多耳」這個詞彙時，由於其發音節奏酷似「尼古拉斯」、「愛爾波特」這類常見的西方譯名結構，這位重慶小哥頓時進入了「懵圈狀態」，甚至真誠地反問這是哪一位西方大咖。

實際上，「比桿多耳」是東北地區一句極其接地氣的詼諧俏皮話，字面意指「比電線桿子多倆耳朵」，常用來調侃或形容人杵在一旁、態度僵硬呆萌的樣子，或是形容某種帶有較量意味的實力狀態。

劇中，肖戰飾演的男主角劉錚亮恰好是一位剛從南方深圳回到東北老城的醫生，性格稍顯彆扭且對家鄉的方言有些陌生。劇組原本特意在台詞中設計了「比桿多耳」的梗，並安排姜妍飾演的角色充當「臨時翻譯」，本意是為了凸顯南北文化的碰撞與角色的反差感。萬萬沒想到，這一台詞設定居然在戲外真實上演，直接給片場帶來了加倍的喜劇效果。

花絮曝光後，「肖戰以為比桿多耳是個名人」迅速登上熱搜，不少網友笑翻留言，「重慶人在東北劇組也逃不過方言暴擊」、「聽起來確實像洋名，我也被繞進去了」、「肖戰這反應太真實了」，這種戲裡戲外高度契合的自然反差，不僅拉近了劇組與觀眾的距離，也讓外界對這部充滿生活煙火氣與幽默質感的新劇抱以更高的評價。