肖戰「小城良方」變接吻高手 出道10年自評：變得更有底氣

肖戰（右）與姜妍有情人終成眷屬。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰主演的「小城良方」迎來大結局，感情線與角色成長同步收束，劉錚亮終於擺脫恐雪心魔，肖戰也分享出道10年後更有底氣的表演體悟。

肖戰 主演電視劇「小城良方」迎來大結局，與姜妍飾演的艾辰終於修成正果，不僅當眾宣布婚訊，還上演高甜吻戲，原本高冷、不苟言笑的天才醫生，戀愛後竟變得熱情又主動，甚至邊吻邊脫外套，火辣互動讓劇迷直呼「有福了」！不過，除了感情線迎來圓滿，肖戰飾演的劉錚亮能否克服多年恐雪心魔，也成為大結局另一大看點。

由肖戰、姜妍、倪大紅、王彥霖及史彭元等人主演的「小城良方」，描述天才神經外科醫生劉錚亮因醫療事故跌落人生谷底，深受恐雪陰影困擾的他，被迫回到經常下雪的故鄉，投入基層醫療工作，從一開始與夥伴格格不入，到逐漸攜手合作，在充滿笑料與人情味的小城生活中，重新找回行醫初心。

劉錚亮能否走出恐雪陰影，是大結局的重要看點。其中一幕，他置身陰暗的瓦礫堆中，當上方石板被掀開，陽光穿過廢墟灑落臉龐，他緩緩抬頭望向光源，露出充滿希望的微笑，極具電影感的畫面令人印象深刻。肖戰受訪透露，這場戲對角色而言象徵某種意義上的新生，劇組也特別安排與第一集前後呼應的巧思，為劉錚亮的人生轉折增添深意。

肖戰飾演劉錚亮。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

感情線同樣讓劇迷看得入迷。姜妍飾演的艾辰豪爽又敢愛敢恨，遇上凡事講求邏輯、說話帶點毒舌的劉錚亮，兩人從相識就鬥嘴不斷。艾辰不僅主動追愛，還直接壁咚他，讓習慣隱藏心思的劉錚亮逐漸卸下心防。直到小西門夥伴聚餐，他突然宣布：「我被艾辰拿下了，等你們下回再回來，就是我們的喜酒了。」突如其來的婚訊讓艾辰又驚又喜，追問自己何時答應嫁給他，劉錚亮則理直氣壯反問：「妳反對啊？」

公開認愛後，劉錚亮更主動吻上艾辰，甚至邊親邊脫外套。兩人連親熱都不忘鬥嘴，劉錚亮嫌艾辰動作粗魯，她則撒嬌回嗆：「我要是真暴力，早就把你扒光了！還等你！」鏡頭拉開後，艾辰曖昧笑稱準備「開盲盒」，劉錚亮也不甘示弱回應：「有福了妳！」尺度拿捏得宜，卻讓畫外音充滿想像空間，甜蜜又火辣的互動掀起討論。

出道10年的肖戰也談到表演上的轉變。他坦言，「小城良方」比「藏海傳」更難演，古裝角色有特定儀態與身形要求，現代生活題材反而必須放下這些限制，越自然越好。對於這些年的成長，他認為最大的改變是變得更有底氣，無論塑造角色或與創作者討論劇情，都更敢提出自己的想法。

回顧演員之路，肖戰想起曾有前輩告訴他，隨著年紀增長，演員的內心會變得更加豐富，如今他逐漸體會這番話。他說：「如果沒有這些年來的生活歷練，我覺得我演不了劉錚亮。」也希望觀眾看劇時，能想起身邊的同事，或曾在醫院遇過的醫生。

至於如何評價出道10年的自己，肖戰謙虛表示，演技應交由觀眾評斷，自己已經盡力，也坦言天才型演員畢竟是少數，自己並沒有那麼幸運。不過，當初讀到「小城良方」劇本時，他便產生前所未有的演出欲望，拍攝完成後，也對未來挑戰現實題材更有信心。

肖戰（右）與姜妍。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

➤➤➤整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看