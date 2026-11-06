倪妮自曝考駕照「死當兩次」網笑：女神跟凡人一樣痛苦

網友沒想到，女神倪妮也有考駕照黑歷史。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 倪妮在雜誌專訪中坦承考駕照時科目三連摔2次，跑了3趟考場才過關，因接地氣的黑歷史引發網友熱議與爆笑。

娛樂圈的精緻女神，竟然也在「科目三」大翻車？知名女星倪妮日前登上時尚雜誌封面，在專訪中毫無偶像包袱地大方自曝考駕照的逗趣往事，透露自己當年在考科目三（路考）時竟然連續「死當」兩次，前後跑了三趟考場才驚險拿到駕照。極度接地氣的「考照黑歷史」曝光後，迅速逗樂大批網友並衝上熱搜。

以電影「金陵十三釵」走紅、形象一向高冷優雅的倪妮，私底下其實非常爽朗。她透露，當初在駕訓班練習時進度神速，僅僅苦練了四天，不管是自己的實操手感還是教練的評價都非常好，讓她當時信心爆棚，覺得科目三根本是小菜一碟，甚至心想「早點拿到駕照，好像能證明自己很厲害」。

沒想到，這種「急於證明自己」的自滿心態卻讓她在大考中慘踢鐵板。一上考場，她因為粗心大意與不夠謹慎，連續兩次路考都宣告失敗。回憶起那段經歷，倪妮自嘲當時真的太著急了，最後折騰了三趟考場才終於成功過關。

不過，雖然過程備受打擊，如今即將迎來40歲的倪妮卻對這段失敗充滿感激。她感性地表示，開車是生命攸關的事，很慶幸自己當時沒有「一次過關」，否則往後上路可能就不會這麼小心謹慎。這次的翻車反而讓她對握緊方向盤、對生命有了更多敬畏。

如今順利成為「有照一族」的她，也大方透露了自己「40歲+」的新願望。她表示，自己最想在40歲前和閨密、同事或家人一起完成一趟青藏線的自駕遊。粉絲們看完專訪後紛紛笑翻留言，「原來女神考駕照也跟我們凡人一樣痛苦」、「笑死，這下全網都知道倪妮考駕照跑了三趟考場了」。