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戲說從頭╱林一搭檔盧昱曉追愛 「折月亮」首播口碑兩極

娛樂新聞組／綜合報導
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由林一(左)、盧昱曉主演的新劇「折月亮」開播後評價兩極。(取材自微博)
由林一(左)、盧昱曉主演的新劇「折月亮」開播後評價兩極。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《折月亮》作為「南蕪三部曲」收官作首播即受關注，林一與盧昱曉的搭檔及愛情線獲討論，但口碑兩極，熱度與評價尚未同步。

由林一、盧昱曉主演，改編自竹已同名小說的新劇「折月亮」日前開播。該劇是「南蕪三部曲」最終篇，前兩部作品「偷偷藏不住」、「難哄」先後改編成影視劇後，也讓這部收官之作備受書迷與劇迷期待。該劇講述一段從青春暗戀、相戀分離到多年後再度相守的愛情故事，不過首播後觀眾反應不一，評價呈現兩極。

劇中，性格內向、帶有社交恐懼的云厘（盧昱曉飾演），高中時期便暗戀傅識則（林一飾演），長大後終於鼓起勇氣主動接近對方，兩人從相識到相戀，原本以為能攜手走下去，卻因彼此認知上的差異及現實問題而分手。云厘隨後遠赴國外，傅識則則將重心轉向科研工作。多年後云厘回國，兩人再次相遇，當年由云厘主動追求的感情，這次換成傅識則積極挽回，試圖彌補過去的遺憾，重新找回彼此。

演員組合也是劇集的一大看點。林一曾演出「玫瑰的故事」等作品，以清爽形象累積觀眾緣；盧昱曉則因「雲之羽」中的上官淺一角受到關注。兩人首度合作，身高差與外形搭配頗具話題性，劇中的醉酒吻戲、婚紗橋段也引起討論。有觀眾認為兩人互動自然，戀愛氛圍到位，對這段感情線頗有好感。

除了男女主角的化學反應，劇中也融入VR科技元素，透過虛擬場景營造夢幻視覺效果，為青春暗戀與多年重逢的愛情故事增添新意。不過，這些安排並未獲得所有觀眾認同。部分觀眾認為畫面焦糖色濾鏡過重，影響視覺呈現；盧昱曉的原聲台詞、前期劇情節奏及剪輯方式，也受到不同程度的質疑。

從首播表現來看，劇集首日站內熱度峰值達6336，顯示仍有一定關注度，但熱度與口碑尚未形成一致。身為「南蕪三部曲」的收官之作，「折月亮」除了背負原著書迷的期待，也難免被拿來與前兩部作品比較。後續能否靠著感情線發展與人物刻畫穩住觀眾，還有待劇情逐步展開。

精華 FAQ

  • 該劇首播後觀眾反應明顯分歧，整體口碑呈現兩極化。有人喜歡男女主角的互動與戀愛氛圍，也有人對畫面、台詞和節奏提出批評。

  • 故事圍繞云厘與傅識則從青春暗戀、相戀後分手，到多年後重逢再度相守的過程展開。女主曾主動追愛，重逢後則換男主積極挽回。

  • 亮點包括林一與盧昱曉的首次合作、身高差話題，以及VR科技營造的視覺效果；爭議則集中在焦糖色濾鏡、原聲台詞、前期節奏與剪輯。首日站內熱度峰值達6336。

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