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涉欠巨債成「老賴」 「戚薇老搭檔」袁成杰慘淪劣跡藝人

娛樂新聞組／綜合報導
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袁成杰除了歌手身分，還演過不少影視劇。(取材自微博)
袁成杰除了歌手身分，還演過不少影視劇。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

憑〈外灘十八號〉走紅的袁成杰，因名下公司涉巨額對賭失敗與合約糾紛，遭法院列入失信被執行人名單，演藝形象與後續發展都面臨重創。

當年憑藉神曲「外灘十八號」紅遍大街小巷、堪稱80後、90後共同回憶的43歲男星袁成杰，近日驚爆重大信用醜聞。根據最新司法檔案曝光，袁成杰因名下公司涉及巨額商業對賭失敗與合約糾紛，且在法院判決後未履行還款義務，已被官方正式列入「失信被執行人」黑名單，也就是俗稱的「老賴」，其與另兩名被告共同涉案金額高達1210萬元人民幣(約180.9萬美元)，消息隨即登上熱搜，大批網友痛心直呼「童年濾鏡真的碎了一地」。

回顧袁成杰的演藝生涯，可以說是一部極具代表性的跨界轉型史。2004年，他畢業於頂尖名校同濟大學計算機系，卻因熱愛音樂參加選秀「我型我秀」，一路斬獲全國八強正式出道。2007年，他與女神戚薇組成「男才女貌」組合，靠著一首「外灘十八號」奠定歌壇地位。

除了歌手身分，袁成杰在唱片市場式微後，他轉型演員，參演過不下20部影視作品。在「司藤」中，他一改過往溫和形象，將背叛女主角景甜、薄情寡義的民國渣男「邵琰寬」演得入木三分，當時還一度被觀眾罵上熱搜。

他還參演過「你是我的榮耀」、「怪你過分美麗」等，演技深受業內好評。不久前，他更剛登上綜藝「披荊斬棘第四季」，雖然在第三場公演遺憾淘汰，但其努力的舞台態度，掀起了一波回憶殺。

怎料，戲裡戲外都頂著「高學歷全能藝人」的他，私底下卻因涉足泛娛樂直播投資，落得一地雞毛。他作為最大股東的「北京榴蓮娛樂」曾吸引王思聰旗下公司入股，風光一時，卻因早年融資對賭失敗留下巨大財務窟窿。

如今，袁成杰被列為老賴消息曝光後，大批老粉無奈感嘆，「他怎麼會變成這樣？」、「戚薇越來越紅，搭檔卻變成了老賴，真是同人不同命」，也有不少入戲太深的追劇網友狂刷梗，「邵琰寬果然是邵琰寬，戲裡戲外都在欠債」。

據娛圈知情人士指出，演藝人員一旦沾上「失信」標籤，通常會被視為有信用瑕疵的劣跡藝人。袁成杰後續若無法與債權人達成和解，恐怕很難再出現在螢光幕前。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於他名下公司涉及巨額商業對賭失敗與合約糾紛，法院判決後仍未履行還款義務，因此被正式列入失信被執行人黑名單。

  • 新聞指出，袁成杰與另2名被告共同涉案金額達1210萬元人民幣。官方已將其列為失信被執行人，也就是俗稱的「老賴」，代表其信用狀況受到嚴重影響。

  • 他曾靠〈外灘十八號〉紅遍兩岸，並從歌手轉型演員，出演多部作品與綜藝。如今卻因欠債爭議被貼上劣跡藝人標籤，讓不少老粉感嘆童年濾鏡破碎。

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