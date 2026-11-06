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「嫁金釵」開放式結局埋伏筆？田曦薇不捨喊「慢點看啊」

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇主演的「嫁金釵」迎來開放式結局。(取材自微博)
田曦薇主演的「嫁金釵」迎來開放式結局。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《嫁金釵》以魏嬈獨立走向權力中心的開放式結局收官，田曦薇發文表達不捨，但最後兩集節奏倉促、配角悲劇過多，也引發高開低走爭議。

古偶劇「嫁金釵」近日收官，該劇跳出傳統「圓滿大婚」與「女性歸宿綁定情愛」的固定模板，以女主魏嬈擺脫世子夫人身分、獨立以護國長公主攝政的單人回眸作為開放式結局。結局令不少網民疑惑，「這是第二季的伏筆嗎？」面對結局，而田曦薇也在微博發聲「你們慢點看啊！嗚嗚嗚嗚我捨不得啊」。

大結局中，登基僅三年的劉朔遭福王設計害死，啞女紅線以遺腹子穩住朝局，魏嬈則選擇與陸濯和離，獨自走向宣政殿權力中心。同時魏嬈與生母周芙以玉璽交換安全並達成母女和解。從底層的夜香女一路到掌權者的成長線，被部分觀眾稱為「近年女頻之光」。

劇中田曦薇分飾兩角的表現亦獲得好評，她靠聲線、眼神、體態將魏嬈與君黛的角色切開。老戲骨零差評也撐起劇集群像。尤其是飾演郭虞鳳的王一楠，被稱為「把整部劇的反派格局都撐起來了」。

然而，結局亦引發大量批評與高開低走的質疑。觀眾指出最後兩集節奏嚴重大幅壓縮，劉朔驟然下線、紅線靠遺腹子翻盤以及多條支線收束倉促，被指「劇情殺」痕跡明顯且權謀線偏向「開掛」。

加上，男女主情感戲被大量剪輯導致轉場生硬，加上碧桃為救魏嬈擋箭殉主、戚仲愷陷入無感情婚姻、紅線與死士梟隔宮牆陌路等配角悲劇結局，讓不少觀眾質疑是靠犧牲配角血肉來襯托女主光環。

有網友表示「這劇是配角選的好」、「最開始感覺每個人的智商都在線」、「君黛死後這劇就瘋了」。

「嫁金釵」官博則在近日公告劇集熱度1萬+天數成為TOP1，田曦薇演出的魏嬈、君黛角色在優酷站內熱度破1億。

精華 FAQ

  • 因結局沒有採傳統大婚收尾，而是讓魏嬈擺脫世子夫人身分，獨自走向宣政殿成為攝政者，留下開放式回眸，因此不少觀眾猜測可能是在鋪第二季。

  • 她分飾魏嬈與君黛兩角，靠聲線、眼神與體態差異成功切開角色，讓觀眾能清楚辨識兩人性格與命運，也被認為撐起了劇集的主角表現。

  • 不少人認為最後兩集節奏嚴重壓縮，劉朔突兀下線、紅線靠遺腹子翻盤等轉折過快，且配角接連悲劇，讓人質疑劇情倉促、靠犧牲配角襯托女主。

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