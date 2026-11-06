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違和？ 50歲張頌文「谷雨」娶小21歲張雪迎 喊同齡李小冉「媽」

娛樂新聞組／綜合報導
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張頌文(見圖)與張雪迎相差21歲，新劇中卻扮演一對夫妻。(取材自微博)
張頌文(見圖)與張雪迎相差21歲，新劇中卻扮演一對夫妻。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《谷雨》開播後，張頌文與張雪迎相差21歲演夫妻，且同齡的李小冉還被設為岳母，特殊輩分與年齡組合迅速引爆討論。

由李路執導的年代涉案劇「谷雨」5日開播，沒想到劇情尚未完全展開，主演角色關係已先掀起熱議。50歲實力派演員張頌文與29歲女星張雪迎在劇中飾演夫妻，兩人不僅相差21歲，據傳還有吻戲安排，引發觀眾兩極反應。更令人意外的是，劇中飾演張雪迎母親的李小冉也是50歲，但張頌文在戲裡得喊她一聲「媽」，錯亂的輩分設定迅速衝上熱搜。

「谷雨」改編自90年代特大騙稅案件，故事以稅務稽查員與騙稅犯罪集團的正邪較量為主軸。張頌文飾演出身底層、逐漸陷入貪欲的反派周海洋，張雪迎則飾演林如意，兩人因婚姻關係產生複雜的利益糾葛。周海洋以入贅女婿身分迎娶林如意，這段婚姻並非浪漫愛情，而是充滿隱瞞、猜忌與算計。

張雪迎(見圖)與張頌文，「谷雨」中扮演一對夫妻。(取材自微博)
張雪迎(見圖)與張頌文，「谷雨」中扮演一對夫妻。(取材自微博)

現實世界中，李小冉(見圖)和張頌文一樣都是50歲。(取材自微博)
現實世界中，李小冉(見圖)和張頌文一樣都是50歲。(取材自微博)

劇中最讓觀眾感到錯愕的，除了張頌文與張雪迎相差21歲演夫妻，還有李小冉的輩分安排。現實世界中，張頌文與李小冉同為50歲，戲裡卻成了岳母、女婿關係。原以為兩人會有感情線的網友看到角色安排直呼意外，也有人調侃張頌文對著同齡的李小冉喊媽，「光是畫面就充滿反差感」。

至於張頌文與張雪迎的夫妻戲亦是討論焦點。部分觀眾認為兩人同框缺乏情侶感，看起來更像父女，尤其親密戲容易產生違和感，甚至有人以「女演員工傷」形容張雪迎的處境；但也有劇迷認為，演員的實際年齡不代表角色年齡，兩人若能透過表演呈現人物關係，未必不能說服觀眾。

其實，「谷雨」並非以愛情為主軸的偶像劇，夫妻關係只是呈現人物性格與利益糾葛的一環。張頌文一向以細膩、富有層次的演技受到肯定，這次挑戰心思深沉的反派角色，與張雪迎之間的對手戲也被視為劇集看點。隨著劇集播出，這對相差21歲的夫妻及同齡岳母的特殊組合持續引發討論，究竟能否以演技化解年齡與輩分帶來的違和感，成為觀眾後續追劇的觀察焦點。

精華 FAQ

  • 因為張頌文與29歲的張雪迎在劇中飾演夫妻，兩人相差21歲，還傳出有吻戲安排；更意外的是，同齡的李小冉飾演張雪迎母親，輩分設定讓觀眾覺得很衝突。

  • 張頌文飾演反派周海洋，以入贅女婿身分娶張雪迎飾演的林如意；李小冉則飾演林如意的母親。現實中張頌文與李小冉同為50歲，戲裡卻成了女婿與岳母。

  • 部分觀眾認為兩人同框缺乏情侶感，親密戲容易顯得違和，甚至形容張雪迎像遇到「女演員工傷」；也有人認為年齡不等於角色年齡，只要演技到位仍能成立。

張頌文

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