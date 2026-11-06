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讚「小城良方」導演 肖戰：像秋褲塞進襪裡的安心感

娛樂新聞組／綜合報導
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肖戰形容與導演張曉波的首次合作，用了「秋褲塞進襪子裡」字眼，獲讚接地氣。(取材自...
肖戰形容與導演張曉波的首次合作，用了「秋褲塞進襪子裡」字眼，獲讚接地氣。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰在《小城良方》訪談中以「秋褲塞進襪裡」比喻與導演張曉波合作的踏實感，兩人因充分溝通與互信，意外掀起熱搜話題。

近日，由肖戰主演的現實題材劇「小城良方」掀起全網討論狂潮。他在受訪時談到與導演張曉波的首次合作，用了一個極具生活化且妙趣橫生的比喻：「導演給我一種秋褲塞進襪子裡的安心感」，該話題瞬間登上熱搜，不少網友笑稱形容得太傳神，也有人直呼，沒想到頂流男神談起工作默契，竟然如此接地氣。

肖戰透露，第一次與張曉波見面時，就感受到導演對劇本及角色做足準備。張曉波不僅清楚說明整部戲的創作方向，也針對男主角劉錚亮的性格內核及具體情節提出想法，讓他對角色有更深入的理解。

兩人在東北拍攝期間，還曾針對人物設定長談近8小時，從劇本到表演細節充分溝通。這種專業且毫無保留的交流，讓肖戰感到相當踏實，才會用「秋褲塞進襪子裡」形容那種嚴絲合縫、不漏風的安全感。

張曉波也談到當初選擇肖戰的原因。他表示，自己看過肖戰過去的作品，第一次在上海見面時，對方進門的瞬間便讓他產生「就是他了」直覺。最吸引他的，是肖戰身上難得的專注感，而這種特質恰好與劉錚亮的角色內核相符。導演的肯定，也讓這次合作從一開始便建立起相當程度的信任。

「秋褲塞進襪子裡」的比喻爆紅後，網友紛紛留言表示，「這形容太有畫面了，一聽就知道有多安心」、「不愧是重慶人，懂冬天最極致的溫暖」、「演員和導演互相信任，真的很重要」。也有粉絲笑稱，「聽肖戰說話、看他演戲，同樣也帶給觀眾一種秋褲紮進襪子裡的踏實感」。

從導演的賞識到演員的全心投入，肖戰與張曉波在這次合作中建立起良好的默契。一句「秋褲塞進襪子裡」不僅生動傳達出他對導演的信任，也展現了肖戰私下幽默、接地氣的一面，意外成為新劇宣傳的一大亮點，為「小城良方」再添話題。

精華 FAQ

  • 因為他認為導演張曉波在劇本、角色與創作方向上都準備得很充分，讓他感到嚴絲合縫、毫無漏風的安全感，所以用這個生活化比喻來表達踏實與放心。

  • 兩人在東北拍攝期間，曾針對人物設定與表演細節長談近8小時，從劇本理解到角色內核都充分討論，建立起很高的默契與信任。

  • 因為「秋褲塞進襪裡」的比喻既接地氣又有畫面感，讓網友覺得肖戰幽默真實，也凸顯演員與導演互相信任，進而帶動新劇討論熱度。

肖戰

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