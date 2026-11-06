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從「小城」火到演唱會…王彥霖送肖戰1998朵玫瑰 「亮南兄弟」登熱搜

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肖戰(右)飾演的劉錚亮和王彥霖飾演的陳俊南(左)默契十足。(取材自微博)
肖戰(右)飾演的劉錚亮和王彥霖飾演的陳俊南(左)默契十足。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰上海站演唱會場外花籃成焦點，王彥霖以1998朵玫瑰力挺，品牌與劇組也接力送祝福，場面熱鬧之餘，工作室則提醒粉絲理性應援。

肖戰2026年「出口．我們」個人巡迴演唱會上海站於11月6日及8日登場，門票開售即迅速售罄。除了場內萬眾矚目，場外的應援花籃更成為熱議焦點。其中，王彥霖特別送上兩束各999朵、合計1998朵的紅黑配色巨型玫瑰，並附上「祝戰戰演唱會圓滿成功」賀卡。這份豪氣十足的應援迅速引發關注，相關話題也強勢衝上熱搜榜。

肖戰與王彥霖的深厚交情源自熱播劇「小城良方」。劇中肖戰飾演神外醫生劉錚亮，性格沉穩內斂；王彥霖則飾演其熱血髮小陳俊南。兩人一冷一熱卻默契十足，不論是劉錚亮面對挫折時陳俊南無條件的挺身而出，還是日常鬥嘴中一個眼神就能懂對方的義氣，都讓「亮南兄弟」情誼深植人心。

這次，王彥霖將戲裡的友情完美延伸至戲外。兩束巨型花籃以紅黑玫瑰搭配，體積龐大醒目，豪爽直接的風格被網友形容充滿「東北人的硬派真情」。由於花束造型圓潤，不少網友與劇迷笑稱「像極了兩顆巨型棒棒糖」，呼應劇中棒棒糖情誼，讓網友直呼：「陳俊南不愧是最強髮小，戲裡戲外都在用最硬核的方式為劉錚亮撐場」。

除了王彥霖的硬核應援，上海站場外也上演了一場各大品牌與合作劇組的「花籃大秀」，在尺寸與創意上百花齊放。品牌方面，代言品牌李寧特別打造2.3公尺高的客製化巨型麥克風花籃，緊扣肖戰的歌手身分；精品品牌GUCCI附上「親愛的戰戰」親切賀卡；拉夫勞倫香氛則以雕塑感造型花籃點綴金色馬球標，展現貴氣風格。

合作劇組同樣熱烈響應，其中「小城良方」劇組標語大玩角色梗，祝賀「亮醫生閃耀上海灘」；「十日終焉」劇組則打出「天選齊夏，生生不息」盛情助陣。場外整體以純紅色花藝為主，與肖戰的應援色「紅海」互相輝映，場面十分壯觀。

雖然場外盛況空前，但肖戰工作室也多次發文呼籲粉絲理性觀演。工作室強調，現場巨型花籃皆來自合作品牌、劇組與圈內好友，由專業團隊統一處置；考量到場館周邊空間與安保壓力，工作室明確倡議粉絲「不寄送花籃」、不夜排，引導大家將焦點回歸到音樂與舞台本身。

精華 FAQ

  • 王彥霖特別送上兩束各999朵、合計1998朵的紅黑配色巨型玫瑰，並附上祝賀卡片，造型醒目又氣勢十足，迅速成為場外與網路熱議焦點。

  • 兩人的友情主要來自熱播劇《小城良方》，肖戰飾演沉穩的劉錚亮，王彥霖飾演熱血髮小陳俊南，戲中默契十足，讓「亮南兄弟」形象深植人心。

  • 除了王彥霖，李寧、GUCCI、拉夫勞倫香氛等品牌都送上花籃；《小城良方》和《十日終焉》劇組也到場助陣，讓上海站場外形成一片華麗應援景象。

肖戰

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