首播4集狂塞34廣告… 井柏然新劇「谷雨」收視爆火 卻惹這些爭議

井柏然(左)、張頌文主演的「谷雨」首播4集就有34個廣告。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李路執導、井柏然與張頌文主演的《谷雨》開播後收視與招商雙爆紅，但密集廣告植入與主演表現也引發不少爭議。

由「人民的名義」導演李路執導，井柏然、張頌文 、孫藝洲等主演的90年代稅務懸疑劇「谷雨」近日開播，開局即掀起現象級討論。其中，「井柏然谷雨首播4集34廣」相關話題一舉衝上熱搜，超強招商能力震撼影視圈，更以強勁的收視數據拉開年底劇王爭奪戰序幕。

「谷雨」開播即展現出金主爸爸們的極致偏愛。據統計，該劇前4集共植入高達34個廣告，總時長達321秒，吸引了共11個品牌投放。首集便以「8廣開局」，單集最高甚至達到9個廣告，密集覆蓋片頭、中插及創意廣告。

相比同期開播的現代劇「折月亮」，「谷雨」在廣告量體與品牌數量上呈現「斷層式領先」。業界普遍認為，如此罕見的招商規模，無疑是品牌方對李路導演品質與井柏然、張頌文等主創陣容號召力的集中押注」。

除了商業價值頂格，「谷雨」的收視表現也很亮眼。根據燈塔與酷云數據顯示，該劇在央視八套實時收視率峰值突破3.0%，酷云實時峰值亦高達2.34%。

隨著首波觀眾看完前幾集，豆瓣等平台的口碑反饋也迅速出爐。多數觀眾對劇集的時代質感、強節奏與攝影鏡頭給予高度評價，認為黃金班底發揮穩定。但反對聲音也浮現，部分網友指出，過於密集的廣告植入稍顯割裂，影響了追劇連貫性；亦有觀眾質疑主演井柏然在部分情緒戲中的表演略顯外放、吼叫偏多，且背景音樂烘托過度。

整體而言，「谷雨」憑藉強大的演員陣容與年代懸疑題材，成功打響了開門紅。這部「高招商、高收視」的重量級作品後續能否靠扎實的劇情留住觀眾，維持商業口碑雙豐收，值得關注。