短劇頂流劉念翻車？被爆私吞百萬 工作室曬「無犯罪證明」開撕前東家

劉念憑藉爆款短劇走紅，被封為「短劇界扛把子」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉念遭前東家指控職務侵占與轉移百萬元收入後，工作室以無犯罪記錄證明反擊，雙方解約爭議與官司同時升溫。

憑藉爆款短劇走紅、被封為「短劇界扛把子」的流量女星劉念，近日爆出因「涉嫌刑事犯罪遭調查」衝上熱搜。這場風波在24小時內上演驚人反轉，面對經紀公司的刑事舉報與輿論轟炸，劉念工作室火速曬出公安機關開具的「無犯罪記錄證明」正面反擊，讓這起黑心經紀與流量女星的解約大戰演變成全網關注的爽劇現場。

據悉，率先開火的正是劉念的前東家「青卿文化」。公司發狠向北京朝陽警方報案，指控她暴紅後「私德敗壞」、涉嫌職務侵占並私下轉移高達百萬元的商單收入，網路上甚至流出警方的受案回執，讓她一度面臨淪為「法制咖」的危機。

面對指控，劉念工作室在11月5日使出雷霆手段硬氣闢謠，直接在微博曬出公安機關開具的「無犯罪記錄證明」，正面硬剛前東家。工作室透露，雙方早在10月28日就因續約談判破裂，公司為了逼劉念簽下「九一分帳」的吸血條約不成，才使出這種下三濫的輿論抹黑手段；更加碼爆料前東家栽贓早有前科，去年底甚至曾派律師到劉念的拍戲現場大吵大鬧、阻礙拍攝。

據了解，這場攸關劉念演藝生涯的解約官司已於11月5日正式開庭。雖然網傳的報案回執僅代表警方「收到材料」，目前並未正式刑事立案，但雙方徹底撕破臉，不少網友擔心劉念手頭上幾部備受期待的待播甜寵短劇將面臨卡關或下架危機。

25歲的劉念早期以偶像女團身分出道，先後參加熱門選秀節目「創造101」與「創造營2020」打響知名度。轉戰影視圈後，她成功跨足短劇賽道，憑藉「請君入我懷」、「月染愛人」、「宮女扶搖錄」及「無主之花」等多部高熱度爆款短劇迅速圈粉無數，更被媒體與網友封為「短劇界扛把子」。