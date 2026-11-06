我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

「偷偷藏不住」、「難哄」續作…林一、盧昱曉「折月亮」首播口碑兩極

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由林一(左)、盧昱曉主演的新劇「折月亮」開播後評價兩極。(取材自微博)
由林一(左)、盧昱曉主演的新劇「折月亮」開播後評價兩極。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《折月亮》作為《偷偷藏不住》《難哄》的續作開播，憑林一與盧昱曉的搭配及愛情線引發關注，但首播口碑兩極，視覺與節奏也遭質疑。

由林一、盧昱曉主演，改編自竹已同名小說的新劇「折月亮」日前開播。該劇是「南蕪三部曲」最終篇，前兩部作品「偷偷藏不住」、「難哄」先後改編成影視劇後，也讓這部收官之作備受書迷與劇迷期待。該劇講述一段從青春暗戀、相戀分離到多年後再度相守的愛情故事，不過首播後觀眾反應不一，評價呈現兩極。

劇中，性格內向、帶有社交恐懼的云厘（盧昱曉飾演），高中時期便暗戀傅識則（林一飾演），長大後終於鼓起勇氣主動接近對方，兩人從相識到相戀，原本以為能攜手走下去，卻因彼此認知上的差異及現實問題而分手。云厘隨後遠赴國外，傅識則則將重心轉向科研工作。多年後云厘回國，兩人再次相遇，當年由云厘主動追求的感情，這次換成傅識則積極挽回，試圖彌補過去的遺憾，重新找回彼此。

演員組合也是劇集的一大看點。林一曾演出「玫瑰的故事」等作品，以清爽形象累積觀眾緣；盧昱曉則因「雲之羽」中的上官淺一角受到關注。兩人首度合作，身高差與外形搭配頗具話題性，劇中的醉酒吻戲、婚紗橋段也引起討論。有觀眾認為兩人互動自然，戀愛氛圍到位，對這段感情線頗有好感。

除了男女主角的化學反應，劇中也融入VR科技元素，透過虛擬場景營造夢幻視覺效果，為青春暗戀與多年重逢的愛情故事增添新意。不過，這些安排並未獲得所有觀眾認同。部分觀眾認為畫面焦糖色濾鏡過重，影響視覺呈現；盧昱曉的原聲台詞、前期劇情節奏及剪輯方式，也受到不同程度的質疑。

從首播表現來看，劇集首日站內熱度峰值達6336，顯示仍有一定關注度，但熱度與口碑尚未形成一致。身為「南蕪三部曲」的收官之作，「折月亮」除了背負原著書迷的期待，也難免被拿來與前兩部作品比較。後續能否靠著感情線發展與人物刻畫穩住觀眾，還有待劇情逐步展開。

精華 FAQ

  • 因為它是竹已「南蕪三部曲」的最終篇，前兩部《偷偷藏不住》《難哄》都已影視化，累積了不少書迷與劇迷期待，因此收官作自然備受關注。

  • 故事講述云厘從高中暗戀傅識則，到長大後主動追求、相戀又因現實分手，之後她回國再度相遇，變成傅識則主動挽回，重新修補彼此關係。

  • 部分觀眾喜歡林一、盧昱曉的化學反應與戀愛氛圍，但也有人質疑焦糖色濾鏡過重、原聲台詞表現、前期節奏與剪輯，導致評價明顯分歧。

上一則

違和？ 50歲張頌文「谷雨」娶小21歲張雪迎 喊同齡李小冉「媽」

下一則

短劇頂流劉念翻車？被爆私吞百萬 工作室曬「無犯罪證明」開撕前東家

延伸閱讀

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看
楊洋回歸「現偶」二搭陳都靈 偷偷藏不住、難哄導演雙強聯手

楊洋回歸「現偶」二搭陳都靈 偷偷藏不住、難哄導演雙強聯手
孟子義、李昀銳「尚公主」開播10分鐘熱度破2萬 劇情、人設卻挨轟

孟子義、李昀銳「尚公主」開播10分鐘熱度破2萬 劇情、人設卻挨轟
「搭誰都配」95花TOP10 田曦薇、宋祖兒都上榜 冠軍是她

「搭誰都配」95花TOP10 田曦薇、宋祖兒都上榜 冠軍是她

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰