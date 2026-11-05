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「重症監護」開機 聚焦ICU護士日常 胡歌、劉濤、文淇上崗了

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醫護群像劇「重症監護」開機。(取材自微博)
醫護群像劇「重症監護」開機。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《重症監護》於11月4日在寧波開機，胡歌、文淇與劉濤主演，劇情聚焦心外科ICU護理群體，透過兩代護理人的成長與接力，呈現重症一線的職業日常與生命重量。

打破國產劇常以醫生為主角的慣例，聚焦心外科ICU一線護理群體的現代醫護群像劇「重症監護」，於11月4日在寧波正式開機並公布主演陣容。該劇由胡歌、文淇與劉濤領銜主演，深入呈現重症一線的職業接力與生死百態，填補醫療劇中以護士為核心主角、深度還原ICU日常的敘事空白。

「重症監護」劇中以兩代護理人的職業接力為主線，胡歌飾演從業15年、因摯友遭網暴離世而克制情感的資深男護士林遠川；文淇飾演拒絕裙帶庇護、在臨床現實中成長的護二代新人陸真真；劉濤則飾演經驗豐富的護理骨幹楊馨悅。

導演兼編劇陳溱是「繁花」的前副導演，她表示希望呈現出溫度與銳度兼具的故事，讓觀眾在冰冷的醫療場景中感受到人性的溫暖。劇組全程紮根ICU真實職業生態做調研，堅決不拍懸浮的醫療套路戲，要把鏡頭完全對準重症護士群體。

胡歌在此前的訪談表示，接這個角色就是想跳出以往的表演舒適區，把鏡頭對準平時被忽略的重症護理群體，不想演懸浮的神級醫護，只想演一個在ICU熬了無數夜班的普通護士。文淇則是提到，這是和胡歌繼「三滴血》後的二搭，從撕扯對立關係直接變成醫護師徒。

在劇組宣布開機後，劉濤發了帖文寫道：「托舉新生的希望，在每一次的迎接裡，更懂生命的責任和重量。楊馨悅到崗。」胡歌也發文稱「一起加油。林遠川到崗。」文淇則是寫道「看著我！見證我！真心認可我！！陸真真到崗！！沖啊！！」

精華 FAQ

  • 該劇打破以醫生為主角的常見模式，將重點放在心外科ICU的一線護理群體，特別是以護士為核心，呈現他們在重症現場的工作日常、職業壓力與生命守護。

  • 胡歌飾演資深男護士林遠川，文淇飾演護二代新人陸真真，劉濤則飾演經驗豐富的護理骨幹楊馨悅，三人共同構成劇中的核心護理班底。

  • 劇組表示已全程扎根ICU真實職業生態調研，強調不拍懸浮的醫療套路戲，而是要把鏡頭對準重症護士群體，呈現兼具溫度與銳度的真實故事。

胡歌 劉濤

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