東北版讓子彈飛 趙本山「走馬上任」空降 王小利演到精神分裂

趙本山新劇「走馬上任」引發討論。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《走馬上任》改編自《盜官記》，上線後熱度與評分雙高，趙本山、王小利等趙家班熟面孔帶來濃厚東北喜劇風，但也引發劇情過度依賴巧合的質疑。

由喜劇大師趙本山特別主演、徒弟王小利領銜主演的民國荒誕喜劇「走馬上任」，11月2日零預熱空降串流平台，上線數小時站內熱度突破2.3萬，即時評分更直接飆上9.5分，登頂喜劇榜雙榜第一。該劇改編自馬識途「夜譚十記」中的「盜官記」，與電影「讓子彈飛」同源，憑藉趙家班獨特的東北鄉土喜劇風格，成為近期暴紅的喜劇黑馬。

「走馬上任」全劇共40集，由成紅與趙本山之子趙大牛聯合執導，講述獸醫賈歸田(趙本山飾)誤將團長馬德兵名字聽成「馬得病」並用獸藥將其治活，為保命情急之下讓外甥孫子王老五(王小利)頂替團長去伏虎縣當縣長。

王小利在劇中一人分飾兩角，同時詮釋霸氣團長馬德兵與膽小慫包王老五，透過雙重身分的反差錯位帶來密集笑點；69歲的趙本山這次特別演出賈歸田——王老五的舅舅，躲在假縣長背後出主意。趙本山戲份不算多，但一個眼神把小算計的模樣演活。

身為全劇戲眼，王小利在直播裡笑著吐槽自己一人分飾兩角拍到「精神分裂」，演完馬德兵再演王老五，連走路先邁哪條腿都快分不清。

不少網友表示，「趙家班這幫老熟人，全都在」、「好久沒看到這麼地道的本山喜劇」，王小利挑大梁、程野、田娃、蔣依杉、葛珊珊…一張張熟臉，往那一站，喜劇氛圍直接拉滿。

雖然開播熱度與評價高漲，不過部分網民認為該劇劇情過度依賴巧合與誤會推動，結構如同加長版春晚小品，且缺乏「讓子彈飛」深層的政治諷刺；後續30多集如果全靠誤會推動劇情，評分大概率會回落。