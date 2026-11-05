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「懟肖戰」火了 66歲倪大紅天生老臉「23歲就演老頭」

娛樂新聞組／綜合報導
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倪大紅將表面看似不靠譜、實則通透豁達的龍院長演得活靈活現。(取材自微博)
倪大紅將表面看似不靠譜、實則通透豁達的龍院長演得活靈活現。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

倪大紅憑《小城良方》再度爆紅，與肖戰的火藥味對手戲成焦點；他因天生老臉早年屢演長輩，並在妻子倪煒支持下靠實力走紅。

頂流男神肖戰領銜主演的生活療癒劇「小城良方」雖然已經大結局，但相關熱度絲毫不減。劇中，飾演小西門醫院院長「龍冬冬」的「老戲骨」倪大紅，和肖戰一老一少、火藥味十足的日常互懟，被影迷戲稱為「老少CP」，也讓今年66歲的倪大紅再度憑藉精湛演技紅遍全網，成為話題。

「小城良方」中，倪大紅將表面看似不靠譜、實則通透豁達的龍院長演得活靈活現。隨著劇集熱播，倪大紅過往的演藝背景也再度被網友挖出。最令人嘖嘖稱奇的是，網上盛傳他「23歲就演老頭」的傳聞竟是真的。

倪大紅年輕時因為天生長相成熟、自帶滄桑感，22歲考入中央戲劇學院時，就因「老起來等」的外貌，幾乎與青春偶像、年輕小夥子等角色絕緣。學生時期，只要班上排練小品需要長輩角色，他往往是從「父親」一路演到「爺爺」。當時住宿學校幫同學打熱水時，還常被其他系學生誤認為是學校的工友大爺。

外貌限制雖然讓他早年吃了不少苦，卻也逼著他沉澱下來打磨演技。從早年的經典歷史劇「大明王朝1566」、「三國」、「孔子春秋」到如今在「小城良方」與肖戰同台飆戲，這張「天生老臉」反而成了他演藝生涯中最無可替代的「金字招牌」。

隨著倪大紅因新劇再度火爆，他低調多年的家庭狀況也隨之曝光，妻子倪煒的身分更是藏不住了。倪煒不僅是知名主持人倪萍的親妹妹，更是一位在幕後極具實力的優秀製片人。

作為倪大紅演藝生涯的「專屬劇本過濾器」，倪煒挑選劇本的眼光極其毒辣，夫妻倆更恪守「不接爛戲」鐵律，給再多錢也不為所動。從早年精準發掘「喬家大院」孫茂才讓倪大紅一舉成名，到後來推動他接下國民度巔峰的「都挺好」蘇大強，再到如今「小城良方」的院長龍冬冬，每一個爆款角色的背後，都有倪煒在幕後為劇本和人設進行的細膩把關。

兩人結婚多年、相濡以沫，在倪大紅因長相受限、無戲可演的低谷期，倪煒始終在背後默默支持。倪大紅曾公開表示，自己能全心投入演藝事業，妻子居功厥偉，更曾深情致謝：「我能走到今天，是因為我老婆沒讓我散架。」

從年少時「23歲演老頭」的無奈，到如今在「小城良方」中與肖戰聯手奉獻教科書級別的精彩對手戲，倪大紅用幾十年的堅持證明了實力派演員的生命力。戲裡，院長龍冬冬在瀟灑大笑中退休；戲外，66歲的倪大紅依然在演藝道路上散發著耀眼的光芒。

精華 FAQ

  • 因他在劇中飾演院長龍冬冬，和肖戰飾演角色之間互懟不斷，形成強烈反差與喜感，讓觀眾把兩人戲稱為「老少CP」，也帶動劇集相關熱度持續延燒。

  • 內文指出這並非誇張傳聞，倪大紅年輕時因長相成熟、帶有滄桑感，22歲進中戲後就常被安排演父親、爺爺等角色，甚至還曾被誤認為學校工友。

  • 除了外貌限制逼出更紮實的演技外，妻子倪煒也長期在幕後幫他挑劇本、把關人設，夫妻倆堅持不接爛戲，讓他能持續累積像《喬家大院》《都挺好》等代表作。

肖戰

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