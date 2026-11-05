趙露思沒拍完的「戀人」網傳壓縮14集春節要播了？

趙露思的「戀人」終於傳出要播出的消息。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙露思與彭冠英主演的《戀人》因拍攝中斷與劇組變動，原24集被壓縮成14集並過審，雖傳春節播出，但故事完整性與定檔真實性仍受質疑。

由趙露思 、彭冠英主演的戲劇「戀人」，先前因女主角趙露思拍攝中途突發疾病送醫停工，導致原定24集的劇集僅完成約14集素材，隨後因劇組問題全面停拍。出品方優酷傳媒日前將已拍內容重新剪輯，將成品壓縮為14集並正式過審，網傳將於春節 前後播出，粉絲一方面興奮趙露思有作品問世，但對於故事能不能講得完整則存疑。

「戀人」於2024年10月開機，原定拍攝三個月，但同年12月底趙露思突發身體狀況全面停工，加之後續彭冠英檔期無法調配，停拍時長超過16個月。

2025年7月，廣電總局通報該劇由24集變更為14集；2026年9月，製作單位由北京胖胖熊文化傳媒變更為優酷傳媒，原導演鄧科及原承製團隊徹底出局，資方隨後於2026年11月初將14集剪輯成片順利過審。網傳該劇在優酷內部定級為S++級，拿到了開年大劇的頂級排播資源。

這部改編自小說「流魚無恙」的作品，主線講述阮妤與滕翊跨越八年的破鏡重圓故事，女主角海外深造與男主角遭遇事業危機等關鍵劇情皆尚未拍攝。

趙露思先前也在直播證實該劇未拍攝完，她直言「那當然是不播了」，「直接砍掉了、砍掉了又播，如果後來戲連不上或有什麼問題，是不是又罵演員、是不是又罵我」。趙露思也提到，戲不播了肯定會賠錢，但劇方賠的錢沒有她虧得多。

網友質疑，此種剪輯恐會破壞原著敘事骨架，恐導致情感邏輯鏈條斷裂。而截至2026年11月，劇方和優酷平台都沒有發布正式定檔公告。