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觀影說劇╱楊偲泳拍戲「跌到骨裂」 隔天咬牙繼續上山開工

記者廖福生／綜合報導
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楊偲泳在開鏡不久的一場逃跑戲時，在山上意外跌倒。（圖／華映娛樂提供）
楊偲泳在開鏡不久的一場逃跑戲時，在山上意外跌倒。（圖／華映娛樂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

香港電影《UFO離奇命案》以外星都市傳說與黑色幽默入圍金馬獎，楊偲泳骨裂仍敬業復工，陳湛文則為角色在寒夜完成全裸演出。

香港電影「UFO離奇命案」憑藉獨具巧思、爆笑反轉的劇本設計成功入圍第63屆金馬獎最佳原著劇本，電影以懸疑命案為起點，融合外星人都市傳說、黑色幽默與網路流量文化，融合發展成環環相扣、真假難辨的故事。因為全片預算吃緊，演員楊偲泳在拍攝時意外跌到骨頭裂了，第二天仍咬牙上山繼續拍攝，讓劇組大呼感動。

電影多場重頭戲都在香港馬鞍山拍攝，楊偲泳在開鏡不久的一場逃跑戲時，在山上意外跌倒，當場難以起身，檢查後發現竟跌裂了骨頭。但楊偲泳知道第二天是要拍一場多人的場面，很難刪去她的戲份，她便咬牙上山帶傷演出，只請劇組為她準備輪椅方便移動。

她表示：「我知道這部電影的預算很緊張，每一天的拍攝都要緊緊掌握住預算，而且第二天又是群戲，每一個人的戲都很重要，所以休息一晚後，我決定還是上山開工。」讓兩個導演直呼感動，她透露其他演員都很配合她動作上的不方便，還會幫她推輪椅，「我覺得我一摔讓大家默契更好了」。

由於電影在冬天拍攝，在山區晚上的氣溫更低到10度左右，但演員陳湛文必需進行一場全裸露屁屁的瘋狂演出，他表示劇情需要下，他沒有心理掙扎，「真的是劇情的轉折的需求，我當然OK。」

只是拍攝日程很緊湊，他注意儘量做好保暖，「我有小心不要受寒生病，影響到拍攝就不好了。」果然他的屁屁沒有白秀，成為觀眾熱烈討論的話題，他笑說：「我臉上化的妝容也幫了不少忙，現場所有演員看到我就想笑，就表示這個模樣成功了。」

「UFO離奇命案」描述25年前，小學生豪仔在東頭山離奇消失，同行友人Mark和阿傑聲稱他被外星人抓走，成為轟動一時的新聞，也成了香港人難忘的都市傳說。25年後，Mark（凌文龍 飾）成為網紅，動不動就提起同學被外星人抓走的事情刺激流量，女友雯雯（楊偲泳 飾）則是認定男友在撒謊，約了男友和同學阿傑在東頭山碰面，更顧了臨演阿金（陳湛文 飾）想演場戲揭開真相，沒想到設定的腳本逐步變調，陰錯陽差下，讓阿金死在山上，三人驚慌失措，竟又遇上過氣的靈異網紅也來東頭山找真相，就連外星人都下凡「共襄盛舉」，整起事件完全失控，大夥還需自圓其說。

演員楊偲泳在拍攝時意外跌到骨頭裂了。（圖／華映娛樂提供）
演員楊偲泳在拍攝時意外跌到骨頭裂了。（圖／華映娛樂提供）

精華 FAQ

  • 因為電影把懸疑命案、外星人都市傳說、黑色幽默與網路流量文化巧妙融合，劇本設計獨具巧思、反轉連連，成功打動評審，入圍第63屆金馬獎最佳原著劇本。

  • 她在馬鞍山拍逃跑戲時意外跌倒，檢查後發現骨頭裂了，但因隔天要拍群戲、預算也很緊，她休息一晚後仍上山開工，並請劇組準備輪椅協助移動。

  • 因為劇情需要，他在冬天山區低溫下完成一場全裸露屁屁的瘋狂演出，雖然拍攝辛苦，但他認為是轉折必要，最後也因效果突出而成為話題。

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