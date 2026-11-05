張頌文對決井柏然「谷雨」化身洗錢腹黑反派 比高啟強還冷

張頌文新劇再度挑戰高智商幕後黑手。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 涉案懸疑劇《谷雨》以90年代真實經濟犯罪案為底，透過稅務稽查與兄弟反目故事，集結張頌文、井柏然、孫藝洲等演員對決飆戲。

由「人民的名義」導演李路執導的全新涉案懸疑大劇「谷雨」於5日開播。該劇不僅取材自1990年代震撼全中國的真實特大經濟犯罪案，更集結張頌文 、井柏然與孫藝洲同台飆戲。三大男星在劇中展開正邪對峙與兄弟反目，以極具張力的演技重現這場驚心動魄的「稅偵風雲」。

井柏然飾演正直沉穩的稽查處長。(取材自微博)

「谷雨」聚焦於影視作品中罕見的「稅務稽查」題材。故事始於一宗鵬州市財務人員的離奇墜樓案。原本，稅務局稽查員歐陽煦、刑警嚴平安與前來尋妻的印刷廠工人周海洋因案相識，並在共同打擊假發票的危難中結為患難兄弟。然而，在那個體制轉型、充滿暴利誘惑的年代，命運將三人推向了截然不同的分水嶺。周海洋在利益驅使步步墮入深淵，多年後躍升為隻手遮天的犯罪集團總裁；而歐陽煦則堅守底線升任處長。當嚴平安發覺異樣並實名舉報後，昔日摯友最終在法理與金錢間撕裂，展開生死博弈。

演員陣容方面，三大男主角皆展現顛覆性的形象突破。擺脫時尚帥氣形象的井柏然，飾演正直沉穩的稽查處長歐陽煦。他為了還原90年代基層公務員的滄桑感，不僅主動增重、剃平頭，還親自前往稅務部門實習。他在劇中拿著放大鏡從數萬張憑證中抽絲剝繭，展現出面對生死威脅依然追查到底的頑強執念。

憑藉「狂飆」高啟強一角暴紅的張頌文，這次再度挑戰高智商幕後黑手周海洋。不同於過去的草根逆襲，張頌文將這位利用空殼公司做假帳、層層洗錢 的老練巨鱷演繹得儒雅且冷靜。他在劇中與井柏然展開多場心理博弈，單憑眼神與言談節奏就釋放強大壓迫感。

在喜劇「愛情公寓」深植人心的孫藝洲也迎來演技轉型。他飾演深陷騙稅漩渦的小老闆嚴平安，以滄桑的面容與警惕恐懼的眼神，精準詮釋出底層小人物在兄弟義氣與保命本能間的痛苦撕扯。

此外，該劇還集結王鷗、隋俊波、李小冉等實力派演員，並邀請余文樂、苑瓊丹特別出演。黃金班底搭配改編自真實大案的硬核劇本，讓不少劇迷相當期待。