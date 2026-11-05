我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

張頌文對決井柏然「谷雨」化身洗錢腹黑反派 比高啟強還冷

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張頌文新劇再度挑戰高智商幕後黑手。(取材自微博)
張頌文新劇再度挑戰高智商幕後黑手。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

涉案懸疑劇《谷雨》以90年代真實經濟犯罪案為底，透過稅務稽查與兄弟反目故事，集結張頌文、井柏然、孫藝洲等演員對決飆戲。

由「人民的名義」導演李路執導的全新涉案懸疑大劇「谷雨」於5日開播。該劇不僅取材自1990年代震撼全中國的真實特大經濟犯罪案，更集結張頌文、井柏然與孫藝洲同台飆戲。三大男星在劇中展開正邪對峙與兄弟反目，以極具張力的演技重現這場驚心動魄的「稅偵風雲」。

井柏然飾演正直沉穩的稽查處長。(取材自微博)
井柏然飾演正直沉穩的稽查處長。(取材自微博)

「谷雨」聚焦於影視作品中罕見的「稅務稽查」題材。故事始於一宗鵬州市財務人員的離奇墜樓案。原本，稅務局稽查員歐陽煦、刑警嚴平安與前來尋妻的印刷廠工人周海洋因案相識，並在共同打擊假發票的危難中結為患難兄弟。然而，在那個體制轉型、充滿暴利誘惑的年代，命運將三人推向了截然不同的分水嶺。周海洋在利益驅使步步墮入深淵，多年後躍升為隻手遮天的犯罪集團總裁；而歐陽煦則堅守底線升任處長。當嚴平安發覺異樣並實名舉報後，昔日摯友最終在法理與金錢間撕裂，展開生死博弈。

演員陣容方面，三大男主角皆展現顛覆性的形象突破。擺脫時尚帥氣形象的井柏然，飾演正直沉穩的稽查處長歐陽煦。他為了還原90年代基層公務員的滄桑感，不僅主動增重、剃平頭，還親自前往稅務部門實習。他在劇中拿著放大鏡從數萬張憑證中抽絲剝繭，展現出面對生死威脅依然追查到底的頑強執念。

憑藉「狂飆」高啟強一角暴紅的張頌文，這次再度挑戰高智商幕後黑手周海洋。不同於過去的草根逆襲，張頌文將這位利用空殼公司做假帳、層層洗錢的老練巨鱷演繹得儒雅且冷靜。他在劇中與井柏然展開多場心理博弈，單憑眼神與言談節奏就釋放強大壓迫感。

在喜劇「愛情公寓」深植人心的孫藝洲也迎來演技轉型。他飾演深陷騙稅漩渦的小老闆嚴平安，以滄桑的面容與警惕恐懼的眼神，精準詮釋出底層小人物在兄弟義氣與保命本能間的痛苦撕扯。

此外，該劇還集結王鷗、隋俊波、李小冉等實力派演員，並邀請余文樂、苑瓊丹特別出演。黃金班底搭配改編自真實大案的硬核劇本，讓不少劇迷相當期待。

精華 FAQ

  • 《谷雨》改編自1990年代震撼全中國的真實特大經濟犯罪案，主打少見的稅務稽查題材，並以當時體制轉型與暴利誘惑交織的時代作為故事背景。

  • 張頌文飾演高智商幕後黑手周海洋，透過空殼公司做假帳、層層洗錢，角色比高啟強更冷靜也更具壓迫感，主打儒雅外表下的腹黑狠勁。

  • 井柏然飾演正直沉穩的稽查處長歐陽煦，為角色增重剃平頭並到稅務部門實習；孫藝洲則演騙稅小老闆嚴平安，呈現小人物在義氣與求生間的掙扎。

張頌文 洗錢

上一則

陳意涵懷孕拍打戲 瞞到5個月才說：我可以去生小孩嗎？

下一則

二度酒駕肇逃遭逮 知名實境秀女星致歉：內心已被徹底壓垮

延伸閱讀

「早春晴朗」火爆 井柏然鬆口將進新劇組

「早春晴朗」火爆 井柏然鬆口將進新劇組
戲說從頭╱「劍來」吳磊「天選陳平安」 15秒眼神殺獲讚

戲說從頭╱「劍來」吳磊「天選陳平安」 15秒眼神殺獲讚
6部熱播新劇 「嫁金釵」田曦薇雙角色吸睛、「醉夢」劉詩詩查案伏筆多

6部熱播新劇 「嫁金釵」田曦薇雙角色吸睛、「醉夢」劉詩詩查案伏筆多
整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗