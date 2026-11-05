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林青霞72歲慶生 先做公益訪長者 晚上曬「紅衣美鑽」大蛋糕

記者陳穎／綜合報導
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林青霞歡度72歲生日。（取材自微博）
林青霞歡度72歲生日。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

林青霞72歲生日當天先赴長者中心參與公益，晚間再以紅衣鑽飾造型分享慶生照，展現優雅氣質，也向粉絲送上祝福回向。

「永遠的東方不敗」林青霞迎來72歲生日，晚間在微博分享慶生美照，只見她身穿亮紅色服裝，佩戴華麗鑽石項鍊與耳環，站在巨型紅玫瑰蛋糕前露出燦爛笑容，氣色紅潤、神采奕奕，優雅氣質絲毫不減。她也親自寫下「祝我生日快樂」，並暖心表示會將收到的祝福回向給大家，吸引大批粉絲留言祝賀。

林青霞分享的照片中，她以俐落及肩短髮亮相，搭配寬鬆亮紅色服裝，頸間鑽石項鍊閃耀吸睛，耳環及手環也增添貴氣。她站在粉紅色背景前，身旁擺滿鮮花，其中最引人注目的是一座以紅玫瑰裝飾的巨型蛋糕，中央寫著「Happy Birthday Brigitte」。她不僅與蛋糕合影，也雙手合十、閉上眼睛對著蠟燭許願，畫面充滿生日儀式感。另一張照片中，她換上紅色外套，從粉白色花藝裝飾旁探出頭來，俏皮模樣展現親切一面。

除了分享生日喜悅，林青霞當天中午也公開近期參與公益活動的紀錄。她前往香港黃大仙區探訪竹園馬田長者服務中心，為「腦智同護」計畫第一線工作人員及義工加油打氣。她表示，黃大仙是香港具有代表性的地區，自己過去雖然經常聽到這個地方，卻一直沒有機會親自走訪，這次終於如願。

林青霞也分享探訪時的觀察，形容長者中心環境整潔，長輩們有人玩紙牌、有人看電視，每個人都顯得自在滿足，臉上掛著笑容，讓她留下深刻印象。她也聽取團隊分享計畫近兩三個月的規劃與執行成果，對工作人員的效率及用心相當佩服，並樂觀表示：「照這樣看來，『腦智同護』走入18區，指日可待呢！」

當天林青霞以淺色襯衫搭配牛仔褲，繫上綠金色調絲巾，造型簡約俐落。她與長者及工作人員親切合影，也坐在認知風險篩查服務桌前參與活動。

林青霞到長者服務中心與長輩互動。(取材自微博)
林青霞到長者服務中心與長輩互動。(取材自微博)

林青霞歡度72歲生日。（取材自微博）
林青霞歡度72歲生日。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在微博分享紅衣配鑽飾的慶生美照，站在巨型紅玫瑰蛋糕前燦笑，並與蛋糕合影、閉眼許願，整體畫面充滿生日儀式感與貴氣氛圍。

  • 林青霞前往香港黃大仙區探訪竹園馬田長者服務中心，為「腦智同護」計畫的工作人員與義工打氣，也與長者、團隊合影並參與認知風險篩查活動。

  • 她形容中心環境整潔，長者玩牌、看電視都很自在，對工作人員近2、3個月的規劃與執行效率十分佩服，並認為計畫走入18區指日可待。

微博 林青霞

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