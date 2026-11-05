被追問陳奕迅女兒戀情糾葛 馮德倫笑回：我和他感情不好

馮德倫年輕時，每段感情都受到矚目。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 馮德倫出席活動時，被問及譚旻萱涉入陳康堤與黃澤林感情風波，先以玩笑化解，再強調與陳奕迅交情不受影響，呼籲年輕人自行處理感情問題。

香港 藝人馮德倫出席公開活動時，被媒體追問旗下藝人譚旻萱捲入陳奕迅女兒陳康堤與網球選手黃澤林的感情風波，面對好友女兒與自家藝人的雙重立場，他以輕快玩笑緩和氣氛，公開表示：「我相信年輕人有他們自己處理事情的方式，不用我們來多加評論。」

陳康堤與網球選手黃澤林2026年2月傳出秘戀，4月公開認愛，10月14日由男方證實分手，隨後黃澤林公開與譚旻萱交往，港媒爆料兩人早在8月就已秘密接觸，9月就有同居痕跡，時間線明顯早於官宣分手節點，譚旻萱因此被指「介入他人感情」。

馮德倫在現場被媒體問及此事時，他沒急著答。他先扭頭看了看旁邊的胡杏兒，又望了望周秀娜，問她們知不知道這事。兩位女士當場笑聲連連，開啟了近距離吃瓜模式。

馮德倫被問到此事是否會影響與好友陳奕迅的交情時，他開玩笑回應「我和他感情一直都不好，有什麼可尷尬的」，隨後認真補充說明兩人交情完全不受影響，強調「長輩不插手晚輩的感情糾葛，誰都有年輕的時候」。

不少網友表示，馮德倫很會回答問題，媒體的提問就像是跟長輩告狀晚輩感情事一般。

馮德倫年輕時的情史比起晚輩更精彩，他與莫文蔚、張雨綺、徐若瑄 都傳過交往消息，他最後情定好友舒淇。舒淇曾在綜藝節目裡笑說「她跟每一任女友都很熟」。

馮德倫被問到陳奕迅女兒感情事。（視頻截圖）