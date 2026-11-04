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74歲洪金寶坐輪椅直播帶貨 不戒口、忙簽名 自嘲前世是牛

美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

74歲洪金寶坐輪椅攜兒直播帶貨 不戒口、忙簽名 自嘲前世是牛

香港新聞組／即時報導
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74歲洪金寶駕電動輪椅，行動不便也會兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）
74歲洪金寶駕電動輪椅，行動不便也會兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）

AI摘要

文章摘要整理：

74歲洪金寶近年半退休仍活躍於直播帶貨，日前與洪天明北上廣州工作、簽名及吃潮汕菜，並重申自己不退休是因要養家與熱愛工作。

現年74歲的影壇武打巨星「大哥大」洪金寶與韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，大仔洪天明、二仔洪天祥、三仔洪天照、細女洪煦榆。他近年減產過著悠閒半退休生活，閒時與家人四處旅遊散心，即使年紀老邁行動不便需要借助輪椅或撐拐杖出入，仍不時現身公開活動和直播帶貨。日前洪金寶帶大仔洪天明現身直播，在現場駕「戰車」出入，十分勤力。

香港01報導，洪金寶日前在抖音分享北上廣州的片段。影片中洪金寶要借助電動輪椅在現場移動，但依然專業完成工作。他與洪天明一同做直播，父子檔一齊北上掘金，洪金寶不停在照片上簽名。

完成工作後，洪金寶與洪天明去餐廳大快朵頤食潮汕菜，雖然身為「最靈活胖子」，但洪金寶毫不戒口，看來身體狀況不錯。

洪金寶因為拍武打戲長年舊傷，加上體重過重、年齡增長，2017年進行過膝蓋手術，因身體狀況不得不半退休淡出幕前，但他仍熱愛工作。

2020年洪金寶上節目《健康旦Hieggo》接受鄭丹瑞訪問，被問及為甚麼不退休，洪金寶表示要養一家人：「我哋大家的生活，大家食嘅都係我搏返嚟，如果以前唔搏，好啦，而家乜都冇。我而家唔係唞，遲少少就可以『長唞』，好多人叫我退休，我點解要退休？第一我可以講嘢，可以鬧人；第二我諗得嘢，唔係上天畀我呢啲嘢做啫咩？可以做可以諗就去做，當自己真係退化晒，廢事出醜，咁咪退休囉，而家仲有機會嘅，我都想繼續做。」

2024年洪金寶出席第37屆東京國際電影節大師班，再談及不退休原因，他受訪笑言：「可能我前世是一隻牛，要工作才舒服。」

74歲洪金寶行動不便，也與兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）
74歲洪金寶行動不便，也與兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）

74歲洪金寶與兒子洪天明忙完直播帶貨，去吃潮汕菜。（取材自抖音）
74歲洪金寶與兒子洪天明忙完直播帶貨，去吃潮汕菜。（取材自抖音）

精華 FAQ

  • 他是與長子洪天明一同北上廣州直播帶貨，父子檔合體工作，洪金寶即使要借助電動輪椅移動，仍全程投入，完成現場簽名與拍攝等工作。

  • 完成直播後，洪金寶與洪天明去餐廳吃潮汕菜，大快朵頤之餘也顯示他未特別戒口。報道形容他雖然年紀漸長、行動不便，但整體精神與狀態看來不錯。

  • 洪金寶曾表示，自己要靠工作養一家人，當年拚搏所得才有今日生活；他也認為自己仍能思考、能說話、能工作，所以不必急著退休，甚至笑言前世像一隻牛。

抖音 香港 退休

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