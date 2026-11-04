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「玉簟秋」丞磊強吻徐若晗 認了被她咬破嘴 揭「擦嘴」真相

記者陳慧貞／綜合報導
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丞磊(左)、徐若晗主演「玉簟秋」，吻戲不斷。（取材自微博）
丞磊(左)、徐若晗主演「玉簟秋」，吻戲不斷。（取材自微博）

陸劇男神丞磊搭檔女星徐若晗主演的民國虐戀劇「玉簟秋」日前迎來大結局，兩人在劇中飾演少帥與女學生，一路歷經誤會與情感拉扯，最終感情大爆發。從單膝下跪求婚、共浴圓房，到床上「15秒翻面吻」，各種高甜又火辣的親密戲接連登場，讓劇迷直呼「一氣呵成，看得臉紅心跳」，超強 CP 感也讓粉絲紛紛喊話二搭。

戲裡最吸睛的莫過於兩人的激情吻戲。雨夜車內的激吻戲將愛恨交織的情緒展現得淋漓盡致，2人重看片段時害羞到耳朵發紅；而丞磊強吻徐若晗後擦嘴的「又野又酥」動作，背後更爆出意外插曲。丞磊笑透露：「那是因為被她咬破了嘴。」徐若晗也害羞補充：「對，我把他嘴咬破了，不然他不會停下來。」揭露激情戲背後的趣事。

另一場讓劇迷瘋狂重播的「15秒翻面吻」，丞磊從徐若晗的手臂一路吻到脖頸最後落上雙唇，搭配撩人台詞「妳睡妳的，我忙我的」，曖昧氛圍瞬間拉滿。劇集雖已收官，但「民國 CP」人氣不減，徐若晗也透露若有番外篇，希望能改拍現代都市劇，讓兩人帶 processing 著兒子「小魚兒」過著一家三口的平凡幸福生活。

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