我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

「小城良方」情敵 王彥霖、曲哲明昔同窗睡對床 根本「鐵哥兒們」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王彥霖在「小城良方」劇中扮演陳俊南。（視頻截圖）
王彥霖在「小城良方」劇中扮演陳俊南。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

《小城良方》戲內情敵火藥味十足，戲外王彥霖與曲哲明卻是同班同宿舍的鐵哥兒們，這段跨越10餘年的同窗情也成為劇集話題亮點。

電視劇「小城良方」憑藉溫情又搞笑的劇情引發收視熱潮。劇中，王彥霖飾演的陳俊南與曲哲明飾演的「野人前夫」張昊，為了女配角車明明針鋒相對、互不相讓，上演了一齣爆笑的情敵對峙戲碼。然而令人意想不到的是，王彥霖和曲哲明戲內是情敵，戲外睡對床，兩人不僅是上海戲劇學院08級表演系同班同學，更是同宿舍對床睡了四年的鐵哥兒們。

曲哲明在「小城良方」劇中扮演張昊。（視頻截圖）
曲哲明在「小城良方」劇中扮演張昊。（視頻截圖）

綜合媒體報導，劇中張昊突然以一身野人造型返回小西門醫院，高調宣布辭職並希望與車明明復婚。早已暗自關心車明明的陳俊南當場陷入警備狀態，不僅趴在門上偷聽動靜，更在張昊堵人時及時挺身解圍，讓張昊只能無奈吐槽「有你啥事」，兩人之間的火藥味瞬間拉滿。

雖然劇中兩人為了感情暗中較勁，但戲外的緣分卻深厚得令人驚嘆。王彥霖與曲哲明同為遼寧老鄉，同年出生且同年考入上海戲劇學院。四年的大學生涯中，兩人住在同一個宿舍的對床。2021年王彥霖在三亞舉辦婚禮時，曲哲明便是其伴郎團的核心成員之一。

這部劇也是兩人的第三次合作。早在2015年的「秦時明月」中，兩人就曾飾演東郭植與白鳳並拍攝過兄弟寫真，被網友調侃「滿屏都是荷爾蒙」。；2024年在「飛馳人生熱愛篇」中亦有精采對戲。從並肩作戰的兄弟到如今的三搭「情敵」，近十年的默契讓他們在演對手戲時張力十足。

事業發展上，王彥霖憑藉「無心法師」、「楚喬傳」、「紅海行動」等作品早期便建立了極高辨識度，在硬漢與喜劇角色間切換自如；而曲哲明則憑藉「喬家的兒女」、「唐朝詭事錄之長安」等眾多熱播劇中的精采配角沉澱演技，被觀眾封為「眼熟實力派」。

「小城良方」首播即創下2026年央八黃金檔開播最高收視紀錄，愛奇藝熱度更突破9500。這部講述小城人情冷暖的作品，戲裡展現著生動的角色糾葛，戲外則延續著一段跨越十餘年的真摯同窗情誼，戲裡戲外的反差巧合也成為劇迷津津樂道的新佳話。

精華 FAQ

  • 王彥霖飾演陳俊南，曲哲明飾演「野人前夫」張昊，兩人為了車明明針鋒相對、互不相讓，是劇中最有火藥味的情敵組合。

  • 因為他們是上海戲劇學院08級表演系同班同學，也是同宿舍對床睡了4年的室友，還同為遼寧老鄉，2021年婚禮時曲哲明甚至是伴郎團成員。

  • 該劇首播即創下2026年央八黃金檔開播最高收視紀錄，愛奇藝熱度破9500；而王彥霖與曲哲明是第3次合作，近10年的默契讓對手戲張力十足。

上一則

麥可傑克森離世17年 女兒提告追討6億遺產信託

下一則

林煒掀「文藝復興運動」 成了「力抗AI短劇的男人」

延伸閱讀

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看
肖戰「小城良方」與倪大紅互懟 戲裡戲外反差萌圈粉

肖戰「小城良方」與倪大紅互懟 戲裡戲外反差萌圈粉
從何以玫到車明明… 菅韌姿「小城良方」演活基層醫生 突破戲路獲讚

從何以玫到車明明… 菅韌姿「小城良方」演活基層醫生 突破戲路獲讚
「小城良方」收視狂飆 肖戰演技獲讚 劇情卻挨轟

「小城良方」收視狂飆 肖戰演技獲讚 劇情卻挨轟

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網