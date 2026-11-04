「小城良方」情敵 王彥霖、曲哲明昔同窗睡對床 根本「鐵哥兒們」

王彥霖在「小城良方」劇中扮演陳俊南。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 《小城良方》戲內情敵火藥味十足，戲外王彥霖與曲哲明卻是同班同宿舍的鐵哥兒們，這段跨越10餘年的同窗情也成為劇集話題亮點。

電視劇「小城良方」憑藉溫情又搞笑的劇情引發收視熱潮。劇中，王彥霖飾演的陳俊南與曲哲明飾演的「野人前夫」張昊，為了女配角車明明針鋒相對、互不相讓，上演了一齣爆笑的情敵對峙戲碼。然而令人意想不到的是，王彥霖和曲哲明戲內是情敵，戲外睡對床，兩人不僅是上海戲劇學院08級表演系同班同學，更是同宿舍對床睡了四年的鐵哥兒們。

曲哲明在「小城良方」劇中扮演張昊。（視頻截圖）

綜合媒體報導，劇中張昊突然以一身野人造型返回小西門醫院，高調宣布辭職並希望與車明明復婚。早已暗自關心車明明的陳俊南當場陷入警備狀態，不僅趴在門上偷聽動靜，更在張昊堵人時及時挺身解圍，讓張昊只能無奈吐槽「有你啥事」，兩人之間的火藥味瞬間拉滿。

雖然劇中兩人為了感情暗中較勁，但戲外的緣分卻深厚得令人驚嘆。王彥霖與曲哲明同為遼寧老鄉，同年出生且同年考入上海戲劇學院。四年的大學生涯中，兩人住在同一個宿舍的對床。2021年王彥霖在三亞舉辦婚禮時，曲哲明便是其伴郎團的核心成員之一。

這部劇也是兩人的第三次合作。早在2015年的「秦時明月」中，兩人就曾飾演東郭植與白鳳並拍攝過兄弟寫真，被網友調侃「滿屏都是荷爾蒙」。；2024年在「飛馳人生熱愛篇」中亦有精采對戲。從並肩作戰的兄弟到如今的三搭「情敵」，近十年的默契讓他們在演對手戲時張力十足。

事業發展上，王彥霖憑藉「無心法師」、「楚喬傳」、「紅海行動」等作品早期便建立了極高辨識度，在硬漢與喜劇角色間切換自如；而曲哲明則憑藉「喬家的兒女」、「唐朝詭事錄之長安」等眾多熱播劇中的精采配角沉澱演技，被觀眾封為「眼熟實力派」。

「小城良方」首播即創下2026年央八黃金檔開播最高收視紀錄，愛奇藝熱度更突破9500。這部講述小城人情冷暖的作品，戲裡展現著生動的角色糾葛，戲外則延續著一段跨越十餘年的真摯同窗情誼，戲裡戲外的反差巧合也成為劇迷津津樂道的新佳話。