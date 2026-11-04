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戲說從頭╱「劍來」吳磊「天選陳平安」 15秒眼神殺獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
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吳磊主演的「劍來」第一季「籠中雀」，近日釋出首支劇情預告。（取材自微博）
吳磊主演的「劍來」第一季「籠中雀」，近日釋出首支劇情預告。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

《劍來》首支預告釋出後，以水墨實景與吳磊詮釋陳平安的沉穩原聲、15秒眼神鏡頭引爆討論，並展現劇組高規格製作與主演投入。

改編自知名作家烽火戲諸侯同名小說的奇幻史詩劇集「劍來」第一季「籠中雀」，近日釋出首支劇情預告，引發全網熱烈討論，極具水墨質感與東方美學的實景畫面，讓廣大觀眾大讚「質感斷層領先」，甚至誤以為是院線電影大片。而在這部備受矚目的作品中，飾演男主角「陳平安」的吳磊，憑藉著沉穩的原聲台詞與驚豔的眼神戲，成為全場焦點。

預告片聚焦於原著開篇經典的「驪珠洞天」篇章。故事講述身處被頂尖大能所操控、宛如巨大牢籠般的小鎮少年陳平安，在察覺「本命瓷」暗中掌控眾人生死與命運後，毅然決定向殘忍的天道命運發起反抗。預告中，吳磊以一句「去路不由己，但我還是想為自己爭一爭」的原聲台詞登場，原聲口條沉穩厚重，將角色堅毅不屈、不甘服輸的靈魂展現得淋漓盡致。

特別是在預告片段中，一幕吳磊戴著鬥笠滑落、抬眸凝視鏡頭的15秒畫面，瞬間出圈成為網友熱議的「人生鏡頭」。他那極具故事感與戲劇張力的眼神，不僅獲得廣大原著書粉與劇迷的高度讚賞，更獲得原著作者烽火戲諸侯親自認證，稱讚他演活了「陳平安本人」。

為了完美貼合這位出身貧寒、性格堅韌的泥腿子少年，吳磊在開拍前付出了巨大的努力。據悉，他為了貼合角色長期處於飢餓與苦難中的消瘦體態，主動減重12斤；同時為了展現真實流暢的動作戲，堅持每天進行長達6小時以上的劍術與馬術訓練。為了營造出風霜磨練的粗糙質感，他更長期進行日曬，甚至刻意在手心磨出厚厚的老繭，從外在形象到內在氣質全方位沉浸入角色。

除了吳磊的精湛演出，本劇還集結了李宛妲、張震、張新成、段奕宏、高圓圓等實力派陣容聯袂主演。為了告別傳統綠幕與虛假濾鏡，劇組特地在浙江建德打造佔地66畝的實景基地，1:1還原泥瓶巷與老槐樹，打造出真實的山霧景色與古風質感。隨著首支預告片的震撼發布，觀眾對於吳磊如何帶著這份極致質感執劍破局，展現少年的逆襲之路，寄予了極高的期待。

精華 FAQ

  • 預告以水墨質感與東方美學的實景畫面呈現，視覺效果被讚「質感斷層領先」，甚至讓不少觀眾誤以為是院線電影級作品，因此迅速引爆話題。

  • 他以原聲台詞「去路不由己，但我還是想為自己爭一爭」登場，口條沉穩厚重；其中15秒鬥笠滑落、抬眸凝視鏡頭的畫面，更成為全網熱議的「人生鏡頭」。

  • 吳磊為貼合角色減重12斤，並進行每天6小時以上的劍術與馬術訓練，還刻意日曬、磨出老繭；劇組則在浙江建德打造66畝實景基地，1:1還原泥瓶巷與老槐樹。

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