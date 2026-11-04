「要徹底放下」肖戰親解：劉錚亮比藏海難演

肖戰在「小城良方」中刻意抹去表演痕跡。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰受訪談及《小城良方》角色劉錚亮，認為比《藏海傳》的藏海更難演，因生活劇更考驗抹去表演痕跡；他憑細膩哭戲獲讚，也對現實題材更有底氣。

大陸頂流男星肖戰 近期憑藉剛迎來大結局的「小城良方」再次爆火。該劇不僅在愛奇藝熱度衝破1萬大關，更在豆瓣斬獲8.0高評價。日前，央視官方平台「央視頻」釋出肖戰專訪，他在訪問中坦言，演東北小城神經外科醫生「劉錚亮」，其實比飾演古裝權謀大劇「藏海傳」的「藏海」還要困難，其自白與在劇中展現的「教科書級」哭戲旋即引發網友熱議 。

肖戰在專訪中首度深入剖析這兩個極端角色的核心差異。他指出，「藏海傳」作為宏大的古裝權謀劇，人物的行止、身形、儀態與朝堂對峙的強烈氣場，都有非常明確且高要求的指標。演「藏海」時，可以依靠編劇鋪陳的宏大背景，以及古裝造型自帶的信念感來支撐起角色的尊貴與心機 。

然而，「小城良方」是一部極其接地氣、充滿市井煙火的生活劇。肖戰強調，演劉錚亮時，他必須把自己「完全放下來」，徹底打破所有明星的精緻架子。尤其生活劇沒有宏大敘事掩護，鏡頭對準的是基層醫生滿是瑕疵、柴米油鹽的碎屑日常。

為了演好這個南方人眼中的東北小城醫生，肖戰不僅提前深入醫院觀摩開顱手術，更讓自己完全沉進八成演員都是東北人的生存體系與方言環境中。媒體評論指出，生活劇考驗的是「抹去表演痕跡」的內功，要讓觀眾相信他就生活在隔壁，這種無形的「市井落地難」無疑是更高難度的挑戰 。

正因肖戰成功做到了「放下」，他在「小城良方」中的有效演技被無數劇迷盛讚「根本不像演的」。其中，在劇中面臨母親離世的關鍵情節，肖戰交出了一場長達數分鐘、被媒體與影評封為「教科書級」的克制式崩潰哭戲 。

在這場戲中，他沒有選擇流於俗套的歇斯底里狂吼，而是藉由身體顫抖、眼神從不敢置信到徹底絕望的細微微表情變化，完美呈現出人在巨大悲痛下的下意識「生理性反應」。這種極具情緒後勁的內斂隱忍演法，看哭螢幕前大批觀眾 。

面對外圍的一致讚譽，肖戰在專訪中維持一貫的謙遜態度，他表示自己已為角色竭盡全力，「好壞全交由觀眾評價」，但也坦言如今面對現實題材時，「心裡確實比以往更有底氣了」。