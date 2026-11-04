大雪困新疆11小時 為了「這一口誘惑」陳偉霆哀號「腹肌險失守」

陳偉霆遇暴雪被困11小時，還因此上演了一場「腹肌保衛戰」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 陳偉霆赴新疆可可托海拍攝廣告時遇暴雪受困11小時，減脂期面對泡麵誘惑終究破戒，真實反應與反差萌引發熱議。

港星陳偉霆近日為拍攝廣告遠赴新疆 可可托海滑雪勝地，不料途中遭遇突發暴雪與道路風控，從傍晚一路滯留至次日凌晨，整整被困11個小時。一行人被迫躲進路邊小賣部避寒，而正在為11月21日生日會嚴格減脂的陳偉霆，更在滿屋碳水誘惑下上演了一場爆笑又真實的「腹肌保衛戰」。

陳偉霆在社交平台曬出的Vlog中記錄了這段「人在囧途」。當時他正處於演唱會前的魔鬼減脂期，自豪「第七塊腹肌剛顯形」，甚至連媽媽做的蘿蔔糕都只敢吃一口。然而，小賣部貨架上堆滿了泡麵、零食與冰淇淋。面對一碗香氣四溢的紅燒牛肉麵，又冷又餓的他陷入極度掙扎，一邊猛吞口水一邊對著鏡頭立下誓言，「我不會吃的，放心吧」。

隨著被困時間不斷拉長，低血糖與嚴寒最終擊垮了男神的理智防線。拉扯近一小時後，陳偉霆終於忍不住破戒嘗了一口，當場大呼「太好吃了」， 上一秒還崩潰哀號「這一頓吃了毀我人生」，下一秒便露出滿足神情，還自嘲道：「好險，第七塊腹肌差點保不住！」

這段完全沒有明星包袱的「真香現場」迅速衝上熱搜，網友紛紛笑倒表示，「頂流被困11小時，最累的是腹肌」、「減脂期遇到暴雪泡麵，真的人類極限」。

次日道路通暢後，陳偉霆順利抵達可可託海。被浩瀚雪原震撼的他感慨「一切都值得」，並立下約定等生日會結束後一定要再來「征服」這片雪山。這場意外的風雪歷險，不僅沒影響他的好心情，反而憑藉真實又接地氣的反差萌再次圈粉無數。