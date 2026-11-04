我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／5年不見「007」電影 下一任龐德為何選不出來？

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

互懟肖戰再創神劇…66歲倪大紅「不接爛戲」背後神秘推手是「她」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
倪大紅將表面看似不靠譜、實則通透豁達的龍院長演得活靈活現。(取材自微博)
倪大紅將表面看似不靠譜、實則通透豁達的龍院長演得活靈活現。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

倪大紅憑《小城良方》與肖戰的精彩對手戲再掀熱度，從年少被迫演老頭到靠妻子倪煒嚴選劇本，他一路以實力與堅持站穩演藝圈。

頂流男神肖戰領銜主演的生活療癒劇「小城良方」雖然已經大結局，但相關熱度絲毫不減。劇中，飾演小西門醫院院長「龍冬冬」的「老戲骨」倪大紅，和肖戰一老一少、火藥味十足的日常互懟，被影迷戲稱為「老少CP」，也讓今年66歲的倪大紅再度憑藉精湛演技紅遍全網，成為話題。

「小城良方」中，倪大紅將表面看似不靠譜、實則通透豁達的龍院長演得活靈活現。隨著劇集熱播，倪大紅過往的演藝背景也再度被網友挖出。最令人嘖嘖稱奇的是，網上盛傳他「23歲就演老頭」的傳聞竟是真的。

倪大紅年輕時因為天生長相成熟、自帶滄桑感，22歲考入中央戲劇學院時，就因「老起來等」的外貌，幾乎與青春偶像、年輕小夥子等角色絕緣。學生時期，只要班上排練小品需要長輩角色，他往往是從「父親」一路演到「爺爺」。當時住宿學校幫同學打熱水時，還常被其他系學生誤認為是學校的工友大爺。

外貌限制雖然讓他早年吃了不少苦，卻也逼著他沉澱下來打磨演技。從早年的經典歷史劇「大明王朝1566」、「三國」、「孔子春秋」到如今在「小城良方」與肖戰同台飆戲，這張「天生老臉」反而成了他演藝生涯中最無可替代的「金字招牌」。

隨著倪大紅因新劇再度火爆，他低調多年的家庭狀況也隨之曝光，妻子倪煒的身分更是藏不住了。倪煒不僅是知名主持人倪萍的親妹妹，更是一位在幕後極具實力的優秀製片人。

作為倪大紅演藝生涯的「專屬劇本過濾器」，倪煒挑選劇本的眼光極其毒辣，夫妻倆更恪守「不接爛戲」鐵律，給再多錢也不為所動。從早年精準發掘「喬家大院」孫茂才讓倪大紅一舉成名，到後來推動他接下國民度巔峰的「都挺好」蘇大強，再到如今「小城良方」的院長龍冬冬，每一個爆款角色的背後，都有倪煒在幕後為劇本和人設進行的細膩把關。

兩人結婚多年、相濡以沫，在倪大紅因長相受限、無戲可演的低谷期，倪煒始終在背後默默支持。倪大紅曾公開表示，自己能全心投入演藝事業，妻子居功厥偉，更曾深情致謝：「我能走到今天，是因為我老婆沒讓我散架。」

從年少時「23歲演老頭」的無奈，到如今在「小城良方」中與肖戰聯手奉獻教科書級別的精彩對手戲，倪大紅用幾十年的堅持證明了實力派演員的生命力。戲裡，院長龍冬冬在瀟灑大笑中退休；戲外，66歲的倪大紅依然在演藝道路上散發著耀眼的光芒。

精華 FAQ

  • 他在劇中飾演院長龍冬冬，和肖戰一老一少互懟的日常很有火花，角色既不靠譜又通透豁達，演技自然又生動，因此帶動整部劇與他本人再度爆紅。

  • 因為他天生長相成熟、帶有滄桑感，22歲考進中央戲劇學院後就很難接到青春角色，學生時期排戲常被分配演父親、爺爺，甚至還被誤認成工友大爺。

  • 幕後關鍵人物是妻子倪煒，她是倪萍的親妹妹，也是資深製片人，長年替他嚴格篩選劇本與人設，從《喬家大院》到《都挺好》再到《小城良方》都功不可沒。

肖戰

上一則

「狂飆」高啟強再現？張頌文「谷雨」化身洗錢巨鱷 對決井柏然

延伸閱讀

肖戰「小城良方」與倪大紅互懟 戲裡戲外反差萌圈粉

肖戰「小城良方」與倪大紅互懟 戲裡戲外反差萌圈粉
整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看
出道10年大突破… 肖戰挑戰「小城良方」彆扭醫生 「沒想討觀眾喜歡」

出道10年大突破… 肖戰挑戰「小城良方」彆扭醫生 「沒想討觀眾喜歡」
肖戰進演小城醫師無雜念 章子怡送他花籃喊「戰戰」

肖戰進演小城醫師無雜念 章子怡送他花籃喊「戰戰」

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別