我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

42歲胡歌健康亮紅燈？自曝隨身帶救心丸、出差自備AED

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡歌自曝體檢發現一些問題，速效救心丸隨身攜帶，還會背AED出差。（取材自微博）
胡歌自曝體檢發現一些問題，速效救心丸隨身攜帶，還會背AED出差。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

胡歌坦言長年熬夜拍戲後健康亮紅燈，體檢發現心臟不適，又因同齡好友猝逝而更加重視保命與養生，甚至隨身帶救心丸、出差自備AED。

42歲大陸男星胡歌近日登上醫療訪談節目「愈見」，罕見公開健康狀況，坦言先前拍攝「繁花」期間連續3年多高強度熬夜，去年拍完「生命樹」後體檢更發現心臟不適。加上兩名同齡好友接連因心肌梗塞離世，讓他深刻體會生命無常，不僅早已戒菸，還隨身攜帶速效救心丸，出差甚至自備AED（自動體外心臟去顫器）以防萬一。

「噓！星聞」報導，胡歌透露，過了40歲後，能明顯感受到身體狀態開始往下走，以前熬夜拍戲睡一覺就能恢復體力，現在卻大不如前。他特別提到，在拍攝王家衛導演的「繁花」時，長達三年多的拍攝期中，有高達六、七成都是夜戲，體力一直處於透支狀態。

去年他在高海拔地區拍攝新作「生命樹」長達七個多月，下山後進行體檢，赫然發現身體出現了一些狀況，心臟也有不適感。這讓他深刻反思：「我們往往都是有了問題才去面對，但我現在總結下來，每個人都應該做自己生命和健康的第一責任人，而不要等到出問題才去找醫生。」

除了自身健康的警訊，身邊人的離去也帶給胡歌極大的震撼。他沉痛地分享，前兩個月有兩位年紀相仿的朋友皆因心肌梗塞相繼離世。胡歌坦言，雖然總告訴自己他們去了更好的地方，但在情感上仍舊難以接受，感到十分痛苦。

此外，「繁花」中飾演「爺叔」的資深前輩游本昌先生離世，也讓胡歌相當不捨，這些猝不及防的生離死別，讓他對生命有了比以往更深沉的感悟。

面對「上有老、下有小」的中年人生階段，胡歌坦言現在必須先把自己的身體照顧好，才有能力去照顧家人。為了守護健康，他不僅早已戒菸很長一段時間，現在還會隨身攜帶「速效救心丸」。更令主持人驚訝的是，胡歌表示自己出差時甚至會背著AED，他笑說：「本來覺得很麻煩，但後來想想，萬一遇到別人有突發狀況，我也能用得上。」

節目尾聲，胡歌以一句話總結了對健康的體悟：「健康和生命就像信用卡，年輕的時候一直透支，你不會考慮到還的問題；但現在，就開始要還款了。」

精華 FAQ

  • 他在醫療訪談節目中坦言，拍《繁花》多年夜戲透支體力，拍完《生命樹》後體檢又發現心臟不適，讓他意識到健康已亮起警訊，必須正視身體變化。

  • 除了自己身體出現狀況，他還提到兩位同齡好友接連因心肌梗塞離世，加上《繁花》前輩游本昌離世，這些猝不及防的消息讓他深刻感受到生命無常。

  • 他早已戒菸，平時會隨身攜帶速效救心丸，出差時甚至自備AED，希望萬一遇到緊急狀況，不只保護自己，也能在他人突發心臟問題時及時伸出援手。

胡歌 繁花 王家衛

上一則

尼可拉斯凱吉豪宅陷天坑 自嘲無家可歸只能住飯店

下一則

被貼上小三標籤 吳卓源向朱軒洋舊愛道歉「我傷害了她」

延伸閱讀

幼兒園「最帥爸爸」 胡歌陪女兒拔河 穿家長背心沒架子

幼兒園「最帥爸爸」 胡歌陪女兒拔河 穿家長背心沒架子
「這不是胡歌嗎」 瀋陽保潔大叔走紅 網友逛商場為看他

「這不是胡歌嗎」 瀋陽保潔大叔走紅 網友逛商場為看他
整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅
一點一滴攢口碑 江西鄉村「一米醫師」堅持37年 妻曾揹他出診

一點一滴攢口碑 江西鄉村「一米醫師」堅持37年 妻曾揹他出診

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網