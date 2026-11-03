我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／德州也變天 共和黨丟了州長寶座 艾伯特承認敗選

期中選舉／堪州94年來首翻藍 民主黨漢彌爾頓當選參議員

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

AI摘要

文章摘要整理：

林青霞72歲生日以紅衣鑽石珠寶亮相分享慶生照，並赴香港探訪長者中心支持公益活動，展現優雅氣質與親切暖心的一面。

「永遠的東方不敗」林青霞3日迎來72歲生日，她在微博分享慶生美照，只見她身穿亮紅色服裝，佩戴華麗鑽石項鍊與耳環，站在巨型紅玫瑰蛋糕前露出燦爛笑容，氣色紅潤、神采奕奕，優雅氣質絲毫不減。她也親自寫下「祝我生日快樂」，並暖心表示會將收到的祝福回向給大家，吸引大批粉絲留言祝賀。

林青霞分享的照片中，她以俐落及肩短髮亮相，搭配寬鬆亮紅色服裝，頸間鑽石項鍊閃耀吸睛，耳環及手環也增添貴氣。她站在粉紅色背景前，身旁擺滿鮮花，其中最引人注目的是一座以紅玫瑰裝飾的巨型蛋糕，中央寫著「Happy Birthday Brigitte」。她不僅與蛋糕合影，也雙手合十、閉上眼睛對著蠟燭許願，畫面充滿生日儀式感。另一張照片中，她換上紅色外套，從粉白色花藝裝飾旁探出頭來，俏皮模樣展現親切一面。

除了分享生日喜悅，林青霞當天中午也公開近期參與公益活動的紀錄。她前往香港黃大仙區探訪竹園馬田長者服務中心，為「腦智同護」計畫第一線工作人員及義工加油打氣。她表示，黃大仙是香港具有代表性的地區，自己過去雖然經常聽到這個地方，卻一直沒有機會親自走訪，這次終於如願。

林青霞也分享探訪時的觀察，形容長者中心環境整潔，長輩們有人玩紙牌、有人看電視，每個人都顯得自在滿足，臉上掛著笑容，讓她留下深刻印象。她也聽取團隊分享計畫近兩三個月的規劃與執行成果，對工作人員的效率及用心相當佩服，並樂觀表示：「照這樣看來，『腦智同護』走入十八區，指日可待呢！」

當天林青霞以淺色襯衫搭配牛仔褲，繫上綠金色調絲巾，造型簡約俐落。她與長者及工作人員親切合影，也坐在認知風險篩查服務桌前參與活動。

林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

精華 FAQ

  • 她身穿亮紅色服裝，搭配鑽石項鍊、耳環與手環，站在紅玫瑰蛋糕前露出燦爛笑容，還雙手合十許願，整體畫面充滿華麗又溫馨的生日儀式感。

  • 她親自寫下「祝我生日快樂」，並表示會將收到的祝福回向給大家，吸引大批粉絲留言祝賀，也讓外界感受到她一如既往的溫柔與親和力。

  • 她前往香港黃大仙區探訪竹園馬田長者服務中心，為「腦智同護」計畫的工作人員與義工打氣，並觀察長者中心運作，肯定團隊推動計畫的效率與用心。

香港 微博 林青霞

上一則

玄彬拍片壓力大 人都瘦了 孫藝真吐槽：我剛生產完「更辛苦」

下一則

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

延伸閱讀

林依晨44歲生日 演藝圈好友紛紛送祝福

林依晨44歲生日 演藝圈好友紛紛送祝福
劉曉慶76歲生日曬年輕性感照 與夫同框破婚變傳言

劉曉慶76歲生日曬年輕性感照 與夫同框破婚變傳言
Selina神隱8個月現身 合體S.H.E慶祝45歲 近況曝光

Selina神隱8個月現身 合體S.H.E慶祝45歲 近況曝光
71歲周潤發同框68歲苗僑偉 「老男神的帥」不輸同場小生

71歲周潤發同框68歲苗僑偉 「老男神的帥」不輸同場小生

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別