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章子怡發文鼓勵宋雨琦 甜喊「我的寶藏女孩」

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡透露，女兒醒醒是宋雨琦的忠實粉絲，不僅會熬夜替偶像剪輯影片，還會跟著購買偶...
章子怡透露，女兒醒醒是宋雨琦的忠實粉絲，不僅會熬夜替偶像剪輯影片，還會跟著購買偶像喜歡的玩偶和同款包包。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

宋雨琦在上海舉辦音樂分享會後，章子怡發文溫暖鼓勵，稱她是寶藏女孩，並透露女兒醒醒也是忠實粉絲，母女追星趣事引發關注。

女團i-dle成員宋雨琦10月31日在上海舉行音樂分享會，活動結束後，演員章子怡特別發文為她打氣，稱讚她即使歷經委屈與辛苦，仍能帶著熱忱繼續向前，更甜喊「愛你，我的寶藏女孩」，貼文引發關注。網友驚訝發現，原來章子怡的女兒醒醒也是宋雨琦的忠實粉絲。

章子怡在長文中寫道：「雨琦寶貝，謝謝你拚盡全力把陽光般的正能量帶給所有人。」她表示，自己更加理解孩子們為何如此喜愛宋雨琦，並認為能以她為榜樣、將她視為偶像，是一件幸運的事。

章子怡也提到，光鮮亮麗的背後，藏著許多難以言說的委屈與辛苦，但宋雨琦總能在擦乾眼淚後，消化經歷的風雨，繼續帶著熱忱向前衝。她並送上祝福：「27歲，屬於你的美好才真正開始。你值得世間所有的愛與善意！」

宋雨琦隨後在留言區回應：「謝謝子怡姐的愛和鼓勵，也謝謝小朋友們，被你這樣溫柔地看見真的好幸福！」她表示，會繼續帶著愛和勇氣往前走，也希望一直開心、閃閃發光。

事實上，章子怡此前就曾透露，10歲女兒醒醒非常喜歡宋雨琦，甚至會追隨偶像的喜好，宋雨琦喜歡的玩偶、同款包包，女兒也都想要。章子怡還曾笑稱：「對我？她就沒有太在乎我呀！」

章子怡也曾透露，醒醒會熬夜替宋雨琦剪輯影片，讓她忍不住吃醋問女兒：「媽媽那麼多視頻，你都沒幫我剪過。」

去年10月，章子怡還帶著女兒前往日本觀看宋雨琦所屬女團的演唱會，醒醒更有機會到後台與偶像互動。章子怡今年3月接受港媒訪問時，也曾談到女兒的追星生活，透露醒醒喜歡宋雨琦，自己則相當支持女兒的喜好。

韓國女團i-dle成員宋雨琦10月31日在上海舉行音樂分享會，活動結束後獲章子怡...
韓國女團i-dle成員宋雨琦10月31日在上海舉行音樂分享會，活動結束後獲章子怡發文暖心鼓勵。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 章子怡在長文中稱讚宋雨琦像陽光一樣把正能量帶給大家，也肯定她即使經歷委屈與辛苦，仍能整理情緒、繼續往前走，並甜喊她是「我的寶藏女孩」。

  • 她認為宋雨琦能以真誠和熱情感染年輕人，讓人願意把她當榜樣、視為偶像，因此不難理解孩子們對她的喜愛與支持，也覺得這是一種幸運。

  • 章子怡透露醒醒非常喜歡宋雨琦，不但會追隨偶像的喜好、想要同款玩偶與包包，還曾熬夜剪輯影片，甚至跟著媽媽去看演唱會並到後台見面。

章子怡

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