謝霆鋒演唱會被丟螢光棒 男粉絲：因為喜歡他才扔

謝霆鋒演唱會上被扔螢光棒，涉事男子：發自內心喜歡才扔。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 謝霆鋒在溫州演唱會中先後遭遇舞台滑倒與觀眾丟擲螢光棒驚魂，但他迅速起身完成演出，警方也已對涉事男子處罰。

46歲的謝霆鋒 日前在溫州奧體中心體育場舉行「EvolutionNicLive」巡迴演唱會，全場座無虛席，抱病登台的他不僅全程無嘉賓獨撐大局，更於延伸舞台頻頻暖心叮囑歌迷注意安全切勿推擠；豈料語音剛落，他轉身時竟因舞台水漬及鞋子偏大不慎滑倒，整個人仰天重摔倒地，引發全場萬人驚呼。

謝霆鋒隨即展現頂級舞台應變能力，於一秒內極速彈起，全開麥無縫唱畢全曲。雪上加霜的是，同場更有失控男觀眾向舞台擲螢光棒險些擊中頭部，接連意外令粉絲既心痛又盛讚他的敬業精神。

綜合環球網、達達哥、觀察者網報導，當晚謝霆鋒背著吉他走上延伸舞台，自彈自唱經典搖滾作「YouCan'tStopMe」時，眼見台前大批熱情觀眾激動向前推擠，他隨即發揮寵粉本色，數度關切提醒大家「小心一點」、「注意安全」，將歌迷安危放在第一位。然而話音剛落，他在舞台後退轉身之際，腳底突然失去重心打滑，整個人直挺挺往後仰面重摔在地，全場歌迷頓時嚇得發出一陣刺耳尖叫。

據現場目擊者透露，意外起因疑似工作人員未及時將舞台上的水漬拖乾，加上霆鋒當晚穿著的鞋子略為偏大，在雙重因素下導致重心不穩失足。儘管摔得不輕且面露錯愕，身手矯健的謝霆鋒僅在倒地瞬間便以驚人核心力量「一秒起身」，隨即若無其事地全開麥穩定唱畢全曲，伴唱與結他彈奏完全沒有中斷，教科書級的臨場應變令全場掌聲雷動。

除了舞台滑倒驚魂，昨晚現場更出現了極度危險的惡意拋物插曲。當謝霆鋒站在移動舞台全情投入表演時，台下一名身穿白色上衣的男觀眾，突然無預警地將手中的螢光棒猛力砸向舞台，螢光棒帶著強大衝力從霆鋒身旁擦過，險些直接擊中他的頭部，令目擊的歌迷再度失聲驚呼。

面對突如其來的空中襲擊，謝霆鋒雖當場愣了一下並垂眼瞥了瞥地板，但情緒未受任何挑釁干擾，僅半秒便繼續專注投入演唱。事後大批歌迷對該名投擲者的危險行徑感到憤慨，紛紛在網路上公開線索並向當地公安機關舉報，誓要嚴懲肇事者。而溫州當地公安機關隨後亦發布警情通報，證實已依法對違法向舞台投擲螢光棒的男子毛某作出行政處罰，嚴懲危及人身安全的脫軌行徑。

涉事毛某通過主辦方向藝人及其經紀團隊道歉，並取得諒解。他聲稱，「發自內心喜歡歌手，才扔螢光棒」。

謝霆鋒演唱會上摔倒。（取材自觀察者網）