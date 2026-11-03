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鄧紫棋微電影MV 與魏大勛上演虐心戀

娛樂新聞組／綜合報導
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魏大勛(左)助陣鄧紫棋新歌MV。(圖／鄧紫棋工作室提供)
魏大勛(左)助陣鄧紫棋新歌MV。(圖／鄧紫棋工作室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

鄧紫棋以新歌〈自由的你〉結合微電影MV與同名小說登場，找來魏大勛演出太空人虐心戀，並透露巡演期間邊唱邊寫完成作品。

華語唱作天后G.E.M.鄧紫棋推出新歌「自由的你」，邀請秦嵐男友魏大勛演出10分鐘微電影MV，兩人過去在節目「同一屋檐下」、「王者出擊」建立多年好交情，魏大勛封鄧紫棋是打電玩的「最強輔助」，私下是無話不談的遊戲好哥們。

這次兩人打破過往搞笑的綜藝形象，在MV裡穿上太空人裝，上演「2號地球」的虐心異星戀，全程零對白不過眼神全是戲，鄧紫棋極具渲染力的崩潰哭戲更直擊人心，她隨後也在微博用「無比感激」大讚好哥們的義氣挺身，魏大勛則直呼這次經驗非常有趣。

除了新歌與微電影大受好評，鄧紫棋也宣布同步推出了全新創作小說「自由的你」，並將在11月6日開始於番茄小說App連載。她自爆去年巡演期間在忙碌空檔展開寫作，「那段日子，我把自己當成日更小說的作家，規定自己每天寫出一章。雖然當中6天我失敗了，全書93章，我一共寫了99天。但我已經相當滿意了」。

她的鐵人行程排得超滿，「巡演廣州站的那10場，我都是下午妝髮時寫稿，晚上開唱，下台後回房接著寫。巡演幫我長出了這部小說，小說後來又幫我長出了一整張新專輯」。身體雖累翻，但強調「精神是自由的」。

精華 FAQ

  • 她推出新歌〈自由的你〉，同時拍攝10分鐘微電影MV，並同步發表全新創作小說〈自由的你〉，形成歌曲、影像與文字三位一體的作品企劃。

  • 兩人穿上太空人裝，在〈2號地球〉背景下上演虐心異星戀，全程幾乎零對白，主要靠眼神與情緒表演，鄧紫棋的哭戲也成為亮點。

  • 她在去年巡演空檔開始寫作，要求自己幾乎日更，雖然曾有6天失敗，但仍完成93章內容；小說將於11月6日開始在番茄小說App連載。

微博 太空人 鄧紫棋

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