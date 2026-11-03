鄧紫棋微電影MV 與魏大勛上演虐心戀

魏大勛(左)助陣鄧紫棋新歌MV。(圖／鄧紫棋工作室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 鄧紫棋以新歌〈自由的你〉結合微電影MV與同名小說登場，找來魏大勛演出太空人虐心戀，並透露巡演期間邊唱邊寫完成作品。

華語唱作天后G.E.M.鄧紫棋 推出新歌「自由的你」，邀請秦嵐男友魏大勛演出10分鐘微電影MV，兩人過去在節目「同一屋檐下」、「王者出擊」建立多年好交情，魏大勛封鄧紫棋是打電玩的「最強輔助」，私下是無話不談的遊戲好哥們。

這次兩人打破過往搞笑的綜藝形象，在MV裡穿上太空人 裝，上演「2號地球」的虐心異星戀，全程零對白不過眼神全是戲，鄧紫棋極具渲染力的崩潰哭戲更直擊人心，她隨後也在微博 用「無比感激」大讚好哥們的義氣挺身，魏大勛則直呼這次經驗非常有趣。

除了新歌與微電影大受好評，鄧紫棋也宣布同步推出了全新創作小說「自由的你」，並將在11月6日開始於番茄小說App連載。她自爆去年巡演期間在忙碌空檔展開寫作，「那段日子，我把自己當成日更小說的作家，規定自己每天寫出一章。雖然當中6天我失敗了，全書93章，我一共寫了99天。但我已經相當滿意了」。

她的鐵人行程排得超滿，「巡演廣州站的那10場，我都是下午妝髮時寫稿，晚上開唱，下台後回房接著寫。巡演幫我長出了這部小說，小說後來又幫我長出了一整張新專輯」。身體雖累翻，但強調「精神是自由的」。