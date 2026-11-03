汪峰曬4子女合照 否認小蘋果童年不快樂

汪峰曬出與四個孩子的合照。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 汪峰近日發文曬出4名子女合照並細述成長點滴，強調孩子們帶來溫暖，也澄清大女兒小蘋果的童年並非外界所說不快樂。

歌手汪峰有過三段婚姻，近日他在社群平台曬出與四名子女的合照，搭配近7000字長文，細數與孩子們的生活點滴，並稱孩子們像光一樣照亮了黑暗。他在文中談到，今年生日是女友森林北帶著孩子們一起設計布置的，並透露大女兒熙熙正朝個人首張專輯努力，14歲的二女兒依依已創作200多首詩，還特別澄清大女兒童年並非外界所說的不快樂，引發網友討論。

綜合極目新聞、潮新聞等媒體報導，汪峰以「光」為主題發表長文，描述四名子女的個性與興趣。汪峰說，6歲的兒子總是笑得像花一樣，但偶爾也會因為找不到樂高零件或遊樂場行程取消而掉眼淚，讓他忍不住抱在懷裡安慰。

11歲的醒醒則喜歡數學、手工、拼豆和冒險活動，也是南韓女團i-dle成員宋雨琦的粉絲，汪峰還多次陪女兒觀看宋雨琦的演唱會。

14歲的二女兒依依則展現文學天分。汪峰回憶，依依11歲時曾傳給他一首詩，當時他還以為是30歲左右的成年人所寫，得知作者竟是女兒後相當驚訝。如今依依的作品累積超過200首，他也和女兒約定未來要幫她出版詩集。

至於大女兒熙熙，也就是外界熟悉的「小蘋果」，汪峰特別針對網路上有關她童年不快樂的說法作出回應。他表示，熙熙的成長過程快樂而美好，過去自己經常陪伴她，「給她講我眼中這個變幻的世界」。

汪峰透露，熙熙是家中唯一主動選擇學習流行音樂的孩子，在國外學習期間，所有生活上的困難都必須獨自面對，也讓熙熙從一個膽怯的、甚至有點愛哭的孩子漸漸長大，變成了如今聰明、有主見、開朗，美麗的大姑娘。

汪峰讓熙熙把自己當朋友，一起聊一起哭一起笑，「她就像我、像大姐姐一樣，照顧關心著弟弟妹妹們的一切」。他期待女兒完成兩人約定的第一張專輯，「肯定會超酷超棒」。

在文章最後，汪峰感性表示，四個孩子就像一束光照亮了黑暗，「很多時候不是孩子們需要，是我們需要她們」。