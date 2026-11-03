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劉曉慶76歲生日曬年輕性感照 與夫同框破婚變傳言

娛樂新聞組／綜合報導
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劉曉慶公布年輕時候的美照，透著一股豐腴肉感的韻味。（取材自微博）
劉曉慶公布年輕時候的美照，透著一股豐腴肉感的韻味。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉曉慶在76歲生日宴上與丈夫王曉玉同框，丈夫公開談及夫妻相處，間接澄清婚變傳聞，她也以年輕性感照與活力狀態再度成為焦點。

中國資深女星劉曉慶近日迎來76歲生日，她不僅曬出生日照，還公布年輕時性感美照。劉曉慶是在北京東長安街長安俱樂部舉辦生日宴，數十名演藝圈老友及親友到場祝賀。劉曉慶的丈夫王曉玉當晚不但現身，還主動談及多年來纏繞夫妻倆的感情傳聞，表示劉曉慶事業心強，難免招來流言蜚語，自己經常開導她不必太在意，「過好自己的生活，就是最好的回應」，被外界視為打破婚變、感情生變等傳言。

綜合媒體報導，這場生日宴現場以氣球和花藝簡單布置，沒有紅毯與媒體採訪，氣氛宛如老友聚會。劉曉慶精神奕奕，逐桌向賓客寒暄、合影，還在眾人起鬨下唱起歌來，展現一貫爽朗的作風。

王曉玉當晚致詞時，先感謝多年好友到場，感慨大家相識數十年，情誼依舊。隨後談到妻子，他表示，劉曉慶在事業上很有闖勁，難免會出現一些流言蜚語，自己經常勸她不必過度理會，過好自己的生活就是最好的回應。

劉曉慶發動態，祝自己76歲生日快樂。（取材自微博）
劉曉慶發動態，祝自己76歲生日快樂。（取材自微博）

據了解，王曉玉當年追求劉曉慶追了近30年，2012年在舊金山市政廳登記結婚，隔年補辦婚禮。由於王曉玉長期在美國打理生意，劉曉慶則留在中國拍戲，夫妻倆鮮少公開同框，加上過去不時傳出婚姻生變的消息，兩人的感情一直是外界關注焦點；這次王曉玉親自出席生日宴並公開談及夫妻相處，也被解讀為對外界傳聞的間接回應。

更令人矚目的是，王曉玉的次子王宗澤當晚也首度帶著妻子公開露面。他上台致詞稱劉曉慶為「曉慶老師」，並稱劉曉慶與父親都是對事業抱有極高熱忱的人，一直是他工作和生活中的榜樣。

劉曉慶也在社群平台分享生日照片，並以「生日快樂」記錄這一天。現年76歲的她仍活躍於演藝工作，除了持續參與影視作品，話劇「風華絕代」也持續巡演，生日宴結束後，她隔天便恢復工作行程，讓網友直呼「這狀態絕了」。

劉曉慶(右三)生日宴上，丈夫王曉玉(右二)與繼子夫婦現身。（取材自微博）
劉曉慶(右三)生日宴上，丈夫王曉玉(右二)與繼子夫婦現身。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在北京舉辦生日宴，公開曬出生日照與年輕性感美照，現場有多年好友及親友到場祝賀，氣氛像老友聚會，還在眾人起鬨下唱歌，展現活力與好狀態。

  • 王曉玉表示劉曉慶事業心強，難免招來流言蜚語，自己常勸她別太在意，過好自己的生活就是最好回應，因此外界普遍解讀為間接否認婚變傳聞。

  • 王曉玉的次子王宗澤當晚也帶著妻子首度公開露面，並上台稱劉曉慶為「曉慶老師」，讚她與父親一樣對事業充滿熱忱，還說她一直是自己工作與生活中的榜樣。

劉曉慶

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