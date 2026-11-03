楊冪求刪好友 馬天宇遵命照辦 孫怡也被拖下水

馬天宇和楊冪是多年好友。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 馬天宇在綜藝中談刪好友話題後，楊冪主動求刪、孫怡也接力玩梗，三人以幽默互動帶出多年好友情誼。

中國男星馬天宇近日因綜藝節目「後會友期」中的「刪好友」話題再掀討論，連楊冪 、孫怡也被扯進來，三人大玩「愛刪好友」的梗，也讓外界看到彼此之間的好交情。

馬天宇在節目中自曝，早年因為張萌一句「以後我的戲你都別來」，馬天宇直接刪掉對方微信 ，兩人斷聯近十年。楊冪追完節目後，主動傳訊息給馬天宇，說：「你能不能刪了我，求你。」馬天宇隨即曬出聊天截圖，配文「楊冪已經被刪除，接下來就是孫怡了」，一句話把火引到孫怡身上，而孫怡對馬天宇一連串的「拉黑你」、「刪除你」，也秒回「太好了」，三人互動讓網友直呼有趣。 (取材自微博)

這場玩笑其實早有伏筆。馬天宇9月12日發布生日微博 並標註楊冪，同時將評論區設定為「僅互關好友可評論」，讓一般網友無法留言，楊冪因此成了唯一能公開評論的圈內好友。她先留言詢問「哇塞不能評論嗎」，發現只有自己能留言後，又俏皮表示：「蜜蜂（楊冪粉絲的暱稱）不用撈我了，我在這兒呢。」意外把原本的生日貼文變成兩人的專屬互動區。

事實上，楊冪與馬天宇是多年好友，楊冪會在馬天宇生日時掐點幫他慶生，也曾曬出他的醜照，讓馬天宇吐槽「我不需要面子嗎」。這次從評論區到聊天截圖的連番互動，隨然是配合節目的玩梗，卻也見證了他們的好交情。 馬天宇有愛刪好友的壞習慣。(取材自小紅書)

楊冪（見圖）和馬天宇有多年的好交情。(取材自小紅書)