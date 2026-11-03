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氣質撐起一切 47歲高圓圓「隨便打扮就成法拉利」

娛樂新聞組／即時報導
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高圓圓曾經認為美貌是一種枷鎖。（取材自微博）
高圓圓曾經認為美貌是一種枷鎖。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

高圓圓在成都拍廣告的路透，以簡單造型和自然神態引發熱議，網友盛讚她靠氣質撐起一切，也肯定她坦然面對年齡變化的態度。

47歲中國女星高圓圓近日在成都街頭的廣告路透出圈了，她穿著簡單的紅色毛衣、白色長褲，妝容清淡，雖然鬆弛感拉滿，卻仍散發從容優雅的氣場，給人乾淨舒服的感覺。網友盛讚國民女神就是不一樣，「用氣質撐起一切」、「隨便打扮一下就成法拉利了」。

近日高圓圓在幫品牌拍攝廣告時被路人拍到，畫面裡她長髮披肩，妝容簡單，無精修打光。雖然眼尾紋、法令紋清晰可見，但整體神態鬆弛，沒有靠濃妝或醫美刻意追求一張「平整無瑕的臉」，笑容和神情依舊自然。

高圓圓拍攝廣告的路透影片中，看得出眼角細紋。（取材自微博）
高圓圓拍攝廣告的路透影片中，看得出眼角細紋。（取材自微博）

高圓圓淡妝拍廣告，網友稱讚「隨便打扮就成了法拉利」。（取材自微博）
高圓圓淡妝拍廣告，網友稱讚「隨便打扮就成了法拉利」。（取材自微博）

有人認為，娛樂圈女星經常面臨外貌與年齡的檢視，但高圓圓不刻意維持少女感，也沒把自己活成一個必須時刻完美的展示品，「笑就笑，老就老，這種真實比任何精修都稀缺」；更有不少網友稱讚她「骨相和氣質底子太穩」，「不愧是不老女神」。

高圓圓向來以溫婉、自然的形象受到喜愛，私下穿搭也多以簡單的基本款為主，不特別追求名牌或醒目設計。網友翻出她過往的街拍照片，發現不少造型都是平價服飾，但穿在她身上仍顯得俐落有型，也讓人感嘆「人好看穿什麼都加分」、「真正有氣質的人，穿普通衣服也能有貴氣感」。

其實，高圓圓曾坦言「美貌是保護殼也是枷鎖」，稱自己有很長一段時間很抗拒大家只聚焦自己的容貌。這次的路透影片引發網友討論，也意外證明了她不刻意追求華麗、坦然面對年齡變化的生活態度。

高圓圓私下的打扮向來自在隨意。（取材自微博）
高圓圓私下的打扮向來自在隨意。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為她穿著紅色毛衣、白色長褲，妝容淡、沒有精修，卻依然散發從容優雅的氣場。網友覺得她把簡單穿搭穿出高級感，因此迅速出圈。

  • 不少人認為她沒有刻意維持少女感，也不追求平整無瑕的臉，眼尾紋與法令紋都很自然，反而更真實耐看，甚至被稱為『不老女神』。

  • 文章強調她不靠濃妝或醫美包裝自己，也不執著於名牌和華麗造型，而是坦然接受年齡變化，用自然、鬆弛的方式展現真正的氣質。

高圓圓

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