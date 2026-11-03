42歲胡歌健康亮紅燈？自曝隨身帶救心丸、背AED出差

胡歌自曝為了健康早已戒菸。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 胡歌在訪談中透露，長期高強度拍戲與身邊友人猝逝，讓他驚覺健康不能再透支，因此開始戒菸、隨身備藥並自備AED。

42歲中國男星胡歌 近日登上醫療訪談節目「愈見」，罕見公開健康狀況，坦言先前拍攝「繁花 」期間連續三年多高強度熬夜，去年拍完「生命樹」後體檢更發現心臟不適。加上兩名同齡好友接連因心肌梗塞離世，讓他深刻體會生命無常，不僅早已戒菸，還隨身攜帶速效救心丸，出差甚至自備AED（自動體外心臟去顫器）以防萬一。

「噓！星聞」報導，胡歌透露，過了40歲後，能明顯感受到身體狀態開始往下走，以前熬夜拍戲睡一覺就能恢復體力，現在卻大不如前。他特別提到，在拍攝王家衛 導演的「繁花」時，長達三年多的拍攝期中，有高達六、七成都是夜戲，體力一直處於透支狀態。

去年他在高海拔地區拍攝新作「生命樹」長達七個多月，下山後進行體檢，赫然發現身體出現了一些狀況，心臟也有不適感。這讓他深刻反思：「我們往往都是有了問題才去面對，但我現在總結下來，每個人都應該做自己生命和健康的第一責任人，而不要等到出問題才去找醫生。」 胡歌自曝體檢發現一些問題，速效救心丸隨身攜帶，還會背AED出差。(取材自紅星新聞)

除了自身健康的警訊，身邊人的離去也帶給胡歌極大的震撼。他沉痛地分享，前兩個月有兩位年紀相仿的朋友皆因心肌梗塞相繼離世。胡歌坦言，雖然總告訴自己他們去了更好的地方，但在情感上仍舊難以接受，感到十分痛苦。

此外，「繁花」中飾演「爺叔」的資深前輩游本昌先生離世，也讓胡歌相當不捨，這些猝不及防的生離死別，讓他對生命有了比以往更深沉的感悟。

面對「上有老、下有小」的中年人生階段，胡歌坦言現在必須先把自己的身體照顧好，才有能力去照顧家人。為了守護健康，他不僅早已戒菸很長一段時間，現在還會隨身攜帶「速效救心丸」。更令主持人驚訝的是，胡歌表示自己出差時甚至會背著AED，他笑說：「本來覺得很麻煩，但後來想想，萬一遇到別人有突發狀況，我也能用得上。」

節目尾聲，胡歌以一句話總結了對健康的體悟：「健康和生命就像信用卡，年輕的時候一直透支，你不會考慮到還的問題；但現在，就開始要還款了。」