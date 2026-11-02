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香港「娃娃影后」好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

女子買收租房以為穩賺不賠 還沒收到租金先收4萬美元罰單

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港新聞組／香港3日電
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港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

曾被譽為「娃娃影后」的李菁，從邵氏紅星到晚年獨居離世，經歷賭博、投資失利與健康惡化，人生起伏令人唏噓。

曾被譽為「娃娃影后」的香港女星李菁，2018年2月22日被發現暴斃，陳屍公寓多日後才被發現，享壽69歲，據傳她晚年罹癌並接受化療。

綜合媒體報導，李菁年輕時是邵氏力捧的當家花旦，1965年憑電影「魚美人」拿下第12屆亞洲影展影后，紅遍港台兩地，還曾到台灣參演電影「筧橋英烈傳」。沒想到昔日風光無限的她，晚年卻傳出沉迷賭博、生活陷入困境，甚至獨居多年，直到住處傳出異味才被發現已離世，人生際遇令人唏噓。

資深媒體人麥若愚近日在台灣節目分享李菁的過往。他表示，李菁當年受到邵氏兄弟電影公司力捧，主演作品票房屢創佳績，收入相當可觀。為了符合新角色形象，她甚至不惜花大錢購買豪宅及5克拉鑽戒，出手相當闊綽，對身邊工作人員也十分大方，還曾自掏腰包請大家喝殺青酒，年紀輕輕便享有名利雙收的生活。

然而，據麥若愚在節目中的說法，李菁後來傳出經常出入澳門賭場，逐漸沉迷賭博，晚年生活也與昔日風光形成強烈對比。

他透露，李菁長年獨居，身邊缺乏親友陪伴，直到住處飄出異味才被人發現已經離世，消息令人震驚。更令人感慨的是，麥若愚表示，李菁離世後的葬禮，最後由一群邵氏老藝人出錢協助辦理。

李菁未滿17歲讀中學時，考取邵氏「南國實驗劇團」，與方盈、江青、鄭佩佩、秦萍等成為同期同學；在訓練班期間，曾客串演出「梁山伯與祝英台」，結業後接連在「血手印」、「寶蓮燈」、「文素臣」擔任配角，「魚美人」是她擔綱主演的第一部電影，她也以此片獲得亞洲影展的影后寶座。

敬業的李菁，在整個邵氏生涯，拍得片加起來有50多部，是當時台港兩地最為搶手的女明星之一，年紀輕輕就是巨星等級。

1976年年底，李菁和待了13年的邵氏解約，與導演羅馬創辦長天公司，透過投資拍戲、房產賺一大筆錢，也與家族經營九龍巴士的男友雷覺華相戀近十年。不過雷覺華卻因心臟病過世，使她大受打擊，逐漸減少拍片量，沒過幾年母親也病逝，在雙重打擊下，她宣布退出演藝圈。離開影壇後，她轉投資股票失利，最後只好脫產還債。

精華 FAQ

  • 她未滿17歲進入邵氏南國實驗劇團，後在《魚美人》擔綱主演並拿下第12屆亞洲影展影后，之後持續演出50多部電影，迅速成為台港兩地搶手女星。

  • 據報導，她晚年疑似罹癌並接受化療，同時又被指沉迷賭博、獨居多年，生活逐漸陷入困境，最後因住處傳出異味才被發現已在公寓內離世。

  • 李菁離開邵氏後曾與導演羅馬合作創辦公司，也因投資房產與股票經歷起落；後來男友與母親相繼過世，令她深受打擊，最終宣布退出演藝圈並因投資失利脫產還債。

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