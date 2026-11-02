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虞書欣收割流量？ 出道10周年巡演將「全開麥」唱跳

娛樂新聞組／綜合報導
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虞書欣官宣開啟出道10周年首場個人巡演「U&S心跡」。（取材自微博）
虞書欣官宣開啟出道10周年首場個人巡演「U&S心跡」。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

虞書欣宣布出道10周年首場個人巡演「U&S心跡」，以全開麥唱跳與下沉市場布局回應收割流量爭議，相關話題迅速登上微博熱搜。

近來大陸多位演員因辦跨界演唱會而被網友嘲諷收割流量，虞書欣日前也親自官宣，開啟出道10周年首場個人巡演「U&S心跡」。面對「收割粉絲」質疑，她以「全開麥唱跳」和「二三線城市下沉布局」作回應，其中，全開麥接招引來粉絲關注，認為她本是THE9唱跳出道，這是對酸民最有力的回應；也有網友質疑她的全開麥實力，開演唱會就是在割韭菜。

虞書欣日前更新微博：這場心靈之約，與你一起，遇見自己，也成為我們。配圖是一張星雲色的海報，星光拼出U&S的字樣。兩分鐘後，華冠演藝的長文案同步跟上，巡演名字定了，叫「U&S心跡」，才剛官宣，詞條熱度就衝到50多萬，截至次日上午，相關話題微博閱讀量已超3000萬。

官宣長文案裡還有這樣兩句：「聽心跡的輕語，見彼此的光芒」、「在無數穿行於喧囂的聲音裡，最篤定的坐標，始終是指向內心的頻率。」有粉絲認為，演出定義成心靈之約，把粉絲定義為參與者而非觀眾——U是你與自己，S是她與你們，而不是一場拚歌單的舞台，認為這是虞書欣對「收割粉絲」之說最有力的回應。

這是虞書欣出道10年首次個人巡迴演唱會，區別於以往以影視OST串燒為主的小型演出，將納入第二張專輯的全新原創曲目，由CMELive華冠演藝全程主辦，具體城市、場次、開票時間及嘉賓陣容均未公布。

精華 FAQ

  • 她官宣的首場個人巡演名為「U&S心跡」，由華冠演藝主辦。消息一出便引發高度關注，相關詞條熱度迅速攀升，微博閱讀量也在短時間內突破3000萬。

  • 她以「全開麥唱跳」作為回應焦點，並強調會做二三線城市下沉布局。粉絲認為這能證明她本就具備唱跳底子，但也有網友質疑她的實力是否足以支撐演唱會。

  • 這是她出道10年來首次個人巡迴演唱會，不再只是以影視OST串燒為主的小型演出，而是會納入第二張專輯的全新原創曲目，城市、場次與開票時間目前都未公開。

微博 虞書欣

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