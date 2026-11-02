我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

「嫁金釵」帥氣將軍好眼熟 原來是「早春晴朗」中溫柔的他

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「嫁金釵」中，劉小北化身帥氣將軍「戚仲愷」。(取材自微博)
「嫁金釵」中，劉小北化身帥氣將軍「戚仲愷」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

劉小北先前在《早春晴朗》演出溫柔學霸孫遠翥引發觀眾共鳴，如今在熱播古裝劇《嫁金釵》中又以霸氣將軍戚仲愷的形象驚豔亮相，因反差演技獲封劇拋臉。

由田曦薇、閻桉主演的古裝權謀劇「嫁金釵」近日正在熱播，不光男女主角替嫁情緣看點十足，劇中飾演「戚仲愷」的男星也掀起極高討論度。許多眼尖劇迷發現，這位在戲裡身穿銀色鎧甲、眼神威嚴的霸氣將軍，竟然就是前陣子在爆款都市劇「早春晴朗」中，讓無數觀眾哭斷腸的溫柔學霸「孫遠翥」。

扮演「戚仲愷」的劉小北現年28歲，有著186公分身高與立體五官。在8月熱播的「早春晴朗」中，他戴上眼鏡飾演個性溫和體貼的「孫遠翥」，無私守護女主角尚之桃，最後因高壓家庭與心理困境迎來悲傷結局，成為觀眾心中的「意難平」。

沒想到剛為孫遠翥流完眼淚，觀眾發現劉小北轉眼便在近日的「嫁金釵」中帶來顛覆性的形象。

他所飾演的平西侯次子「戚仲愷」是一位心思細膩的年輕將軍，一出場就自帶強大氣場。劇中他早早看穿了女主角田曦薇的真實身分，更因心生愛慕，甘願在背後默默做她最堅實的後盾。戚將軍在戲裡想為女主角擦淚卻又克制收手、甚至彆扭改稱呼的深情萌趣舉動，迅速圈粉不少。

從現代都市的斯文憂鬱青年，到古裝劇裡殺伐果決、氣宇軒昂的世家公子，劉小北憑藉截然不同的氣質與細膩演技，被大批網友盛讚是完美的「劇拋臉」。外界普遍看好他駕馭多元角色的高可塑性，這也助攻他在2026年秋季人氣持續狂飆，未來的演藝之路令人充滿期待。

劉小北在「早春晴朗」中飾演「孫遠翥」，讓無數觀眾哭斷腸。(取材自微博)
劉小北在「早春晴朗」中飾演「孫遠翥」，讓無數觀眾哭斷腸。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在劇中飾演平西侯次子戚仲愷，是一位心思細膩、氣場十足的年輕將軍。角色一出場就以銀色鎧甲和威嚴眼神吸睛，且暗中守護女主角，因而受到討論。

  • 在《早春晴朗》中，劉小北飾演戴眼鏡的溫柔學霸孫遠翥，性格體貼又深情，最後因家庭壓力與心理困境走向悲傷結局；相較之下，戚仲愷則更顯霸氣果決。

  • 因為他能在都市劇與古裝劇之間切換出完全不同的氣質，從斯文憂鬱青年變成殺伐果決的世家將軍，外型、神情與表演都很有辨識度，顯示出很強的角色適應力。

上一則

萬聖節過了 瑪麗亞凱莉「解凍」聖誕女王 霸氣宣告：It's Time

下一則

海蒂克隆萬聖又出奇招 「巨型斷掌」神還原 血肉模糊超驚悚

延伸閱讀

像極「嫁金釵」？李一桐被對比田曦薇 新劇「金枝」被看衰

像極「嫁金釵」？李一桐被對比田曦薇 新劇「金枝」被看衰

傳試鏡7次、耗時7個月 閻桉靠「這招」拿下「嫁金釵」男主

傳試鏡7次、耗時7個月 閻桉靠「這招」拿下「嫁金釵」男主
田曦薇「嫁金釵」開播熱度飆 碾壓熱門大劇 口碑卻吵翻

田曦薇「嫁金釵」開播熱度飆 碾壓熱門大劇 口碑卻吵翻
6部熱播新劇 「嫁金釵」田曦薇雙角色吸睛、「醉夢」劉詩詩查案伏筆多

6部熱播新劇 「嫁金釵」田曦薇雙角色吸睛、「醉夢」劉詩詩查案伏筆多

熱門新聞

「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬